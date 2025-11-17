3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

18 حجم الخط

كأس العالم، حجزت ثلاث منتخبات مقاعدها في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وستقام بطولة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبًا، وتستضيفها كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

ومن المقرر أن يقام الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بين 6 منتخبات، منتخب من قارة أفريقيا ومنتخب من قارة آسيا ومنتخبان من قارة أمريكا الشمالية ومنتخب من قارة أمريكا الجنوبية ومنتخب من قارة أوقيانوسيا.

وحجز منتخب الكونغو الديمقراطية، مقعده في الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد فوزه أمام منتخب نيجيريا، مساء أمس الأحد في نهائي الملحق القاري من قارة أفريقيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء اللقاء في الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليضمن مكان في الملحق العالمي المؤهل لـ كأس العالم.

ومن المقرر أن يتأهل من قارة آسيا عبر مباراة ملحق قاري، منتخب واحد بين العراق والإمارات، ذلك من خلال المباراة التي تقام بينهما غدا الثلاثاء، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

ومن قارة أمريكا الشمالية، سيتحدد منتخبان عقب نهاية التصفيات، يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، حيث سيتأهل أول 3 منتخبات في الثلاث مجموعات مباشرة إلى كأس العالم، والمنتخبين الأفضل في المركز الثاني من المجموعات الثلاثة سيتواجدان في الملحق العالمي.

وحسم منتخب بوليفيا تأهله إلى الملحق العالمي من قارة أمريكا الجنوبية، بينما تأهل منتخب كاليدونيا الجديدة إلى الملحق عن منطقة أوقيانوسيا.

المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026



1- منتخب بوليفيا (قارة أمريكا الجنوبية).

2- منتخب كاليدونيا الجديدة (أوقيانوسيا).

3- منتخب الكونغو الديمقراطية (قارة إفريقيا).

4- العراق أو آسيا (قارة آسيا) - سيتحدد يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

5- منتخب من أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) - سيتحدد يوم الأربعاء 19 نوفمبر.

6- منتخب من أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) - سيتحدد يوم الأربعاء 19 نوفمبر.



ويقام الملحق العالمي المؤهل إلي كأس العالم 2026، في شهر مارس 2026، حيث سيلتقي الـ4 منتخبات الأقل تصنيفًا وجهًا لوجه، المتأهل منهما سيواجه المنتخبان الأعلى في التصنيف، من ثم الفائزان في تلك المباراتين الأخيرتين، يتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم.

موعد قرعة الملحق العالمي المؤهل للمونديال



وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس المقبل، الموافق 20 نوفمبر، موعدًا لإقامة قرعة الملحق العالمي، لتحديد المواجهات.

