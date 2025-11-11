روسيا تحبط عملية استخباراتية أوكرانية بريطانية لاختطاف مقاتلة "ميج" مجهزة بصواريخ "كينجال"

18 حجم الخط

كشفت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن عملية استخباراتية أوكرانية بريطانية مشتركة لخطف مقاتلة ميج-31 الحاملة للصواريخ "خنجر" واستخدامها ضد الناتو في رومانيا وتوريط روسيا بذلك.



وأضاف بيان هيئة الأمن، أنه لخطف الطائرة، حاول ضباط المخابرات العسكرية الأوكرانية تجنيد طيارين روس مقابل مبلغ 3 ملايين دولار. ثم خطط الجهاز لإطلاق الطائرة، المُجهزة بصاروخ كينجال، إلى موقع أكبر قاعدة جوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في جنوب شرق أوروبا، الواقعة في كونستانزا، رومانيا، حيث يُمكن إسقاطها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.

وفي تفاصيل إفشال المخطط الاستخباراتي البريطاني من قبل الأمن الروسي:

• حاول المنفذون تجنيد طياري المقاتلة بعرض 3 ملايين دولار وجواز سفر غربي.

• الهدف الحقيقي كان تدمير الطائرة في المجال الجوي الروماني لاستخدامها كذريعة ضد روسيا.

• أجهزة الأمن الروسية سيطرت على العملية من البداية ضمن عملية مضادة ناجحة.

• كشفت العملية تورط استخباراتي بريطاني وأوكراني مباشر.

تم إفشال الخطة بالكامل، فيما تواصل روسيا استخدام صواريخ "خنجر" في ضرباتها العسكرية.

