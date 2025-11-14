الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا: نظام كييف يسعى لتجنيد السجناء الأوكرانيين في أوروبا قسرًا

متحدثة الخارجية الروسية
متحدثة الخارجية الروسية
18 حجم الخط

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف يخطط للتفاوض مع قيادات الناتو والاتحاد الأوروبي لطلب تسليم مواطنين أوكرانيين محتجزين أو محكوم عليهم في سجون أوروبية.

وفي تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي اليوم، قالت زاخاروفا إن "إحدى مهام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى جانب إعادة التصرف بالموارد المالية الكبيرة والتعامل مع الأسلحة، تتمثل في القضاء على المواطنين الأوكرانيين".

وأضافت أن روسيا ترى أن "الغرب العدائي" والأقلية الحاكمة في الدول الليبرالية الغربية يضعون "القضاء على سكان أوكرانيا" كأحد أهدافهم، مؤكدة أن "لا تفسير آخر" لمثل هذه التحركات سوى هذا التوصيف.

وأكد زاخاروفا أن السلطات الأوكرانية تدرك أن المواطنين الموجودين حاليًا في أوروبا "لا يمتلكون الرغبة ولا الاستعداد للدفاع عن أوكرانيا"، ولذلك، "تعمل على إعادتهم قسرًا لتعبئة صفوف الجيش".

وتابعت: "الهدف ليس استعادة الأراضي، كما يُعلنون، بل تدمير الدولة الأوكرانية واقتصادها وتراثها وقيمها، من خلال جعلها تعتمد على قروض غربية مشروطة بشروط قاسية، وتصدير مواردها، وتشويه هويتها التاريخية والدينية".

واختتمت زاخاروفا تصريحاتها بالقول: "القضاء على كل ما هو مرتبط بأوكرانيا وشعبها وثقافتها هو هدف زيلينسكي ونظامه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيسة وزراء اليابان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون كييف أوكرانيا الناتو الخارجية الروسية

الأكثر قراءة

الاستماع لشهود العيان في واقعة مصرع محمد صبري بحادث التجمع

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

جنيهان انخفاضًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أبو تريكة ينعي محمد صبري بهذه الطريقة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

الشيخ الشعراوي يجيب عن السؤال الشائع: هل اليوم في ميزان الله كاليوم عند الإنسان؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads