أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نظام كييف يخطط للتفاوض مع قيادات الناتو والاتحاد الأوروبي لطلب تسليم مواطنين أوكرانيين محتجزين أو محكوم عليهم في سجون أوروبية.

وفي تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي اليوم، قالت زاخاروفا إن "إحدى مهام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى جانب إعادة التصرف بالموارد المالية الكبيرة والتعامل مع الأسلحة، تتمثل في القضاء على المواطنين الأوكرانيين".

وأضافت أن روسيا ترى أن "الغرب العدائي" والأقلية الحاكمة في الدول الليبرالية الغربية يضعون "القضاء على سكان أوكرانيا" كأحد أهدافهم، مؤكدة أن "لا تفسير آخر" لمثل هذه التحركات سوى هذا التوصيف.

وأكد زاخاروفا أن السلطات الأوكرانية تدرك أن المواطنين الموجودين حاليًا في أوروبا "لا يمتلكون الرغبة ولا الاستعداد للدفاع عن أوكرانيا"، ولذلك، "تعمل على إعادتهم قسرًا لتعبئة صفوف الجيش".

وتابعت: "الهدف ليس استعادة الأراضي، كما يُعلنون، بل تدمير الدولة الأوكرانية واقتصادها وتراثها وقيمها، من خلال جعلها تعتمد على قروض غربية مشروطة بشروط قاسية، وتصدير مواردها، وتشويه هويتها التاريخية والدينية".

واختتمت زاخاروفا تصريحاتها بالقول: "القضاء على كل ما هو مرتبط بأوكرانيا وشعبها وثقافتها هو هدف زيلينسكي ونظامه".

