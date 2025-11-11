الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
خارج الحدود

روسيا تقصف مركز الاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية ردا على محاولة اختطاف مقاتلة ميج (فيديو)

مقاتلة روسية، فيتو
مقاتلة روسية، فيتو
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن المقاتلات الروسية استهدفت مركز الاستخبارات الإلكترونية الأوكرانية بصواريخ فرط صوتية من طراز كينجال ردا على محاولة اختطاف مقاتلة روسية‎ من طراز ميج 31 محملة بصواريخ من نوع كينجال.

شاهد الفيديو من هنا

 

روسيا تنفذ غارة جوية على مركز الاستخبارات الأوكرانية 

وفي السياق ذاته  سخر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، من محاولة بريطانيا وأوكرانيا اختطاف مقاتلة "ميج-31" روسية، وتضليل الاستخبارات الروسية للندن وعملائها حتى جمع أدلة إدانتهم وخيبتهم.

 

لافروف يسخر من فشل محاولة بريطانيا واستخباراتها اختطاف مقاتلة روسية

وذكر وزير الخارجية الروسية: "لا أعلم كيف ستحاول بريطانيا التنصل من هذا الأمر، رغم أن قدرتها على الظهور وكأنها "أوزة خرجت من تحت التظاهر بالبراءة".

روسيا تحبط عملية استخباراتية أوكرانية بريطانية لاختطاف مقاتلة "ميج" مجهزة بصواريخ "كينجال"

لافروف يعلق على محاولة بريطانيا اختطاف مقاتلة روسية

وفي السياق ذاته، أحبط الأمن الفدرالي الروسي مؤخرا محاولة بريطانية أوكرانية فاشلة لاختطاف مقاتلة "ميج-31" روسية تحمل صواريخ "كينجال" فرط صوتية واستخدامها لضرب قاعدة لـ"الناتو" في رومانيا، واتهام روسيا بإشعال الحرب.

ونشر الأمن الفدرالي الروسي تسجيلات صوتية ومصورة لعملاء الاستخبارات الأوكرانية الذين حاولوا إغراء طيار وملاح روسيين بـ3 ملايين دولار وجنسية دولة غربية للعيش فيها بأمان بعد الخيانة.

