رامي صبري يحيي حفلا في هولندا

أحيا النجم رامي صبري، حفلا غنائيا كبيرا في هولندا وشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل رامي صبري في هولندا

وتفاعل الجمهور مع رامي صبري خلال حفله في هولندا، حيث قدم عدد كبير من اغانيه والتي تفاعل معها الجمهور ومن أبرزها “يمكن خير” و"سكتي ليه"، بالإضافة إلى غنائه أغاني ألبوم “أنا بحبك انت”.

https://www.instagram.com/p/DOj_iBbCNuc/?igsh=ZGkyNjNiOHExMDl4

ومن ناحية أخرى، أحيا المطرب رامي صبري حفلا غنائيا في دبي وسط حضور جماهيري كبير بعد إحيائه مؤخرا لعدد من الحفلات الغنائية.

وشهد الحفل حضورا خاصا لوالد رامي صبري، الذي حرص على دعم نجله على المسرح، وحرص على تصويره أثناء الحفل.

وكان المطرب رامي صبري، قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية "أنا بحبك انت"، وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

ألبوم رامي صبري الجديد

وحرص رامي صبري على التنويع في ألبومه الجديد من حيث الأغاني ما بين الدراما والرومانسي.

ويضم ألبوم رامي صبري الجديد 10 أغانٍ متنوعة، يتعاون خلالها مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ومن الشعراء يتعاون رامي صبري مع كل من: تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، وغيرهم.

فيما يتعاون مع الملحنين والموزعين مع كل من: مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي، وآخرين.

