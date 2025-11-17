وزير أمريكي يحذر من خطورة الطائرات المسيرة على الحياة البشرية بأكملها

18 حجم الخط

وصف وزير الجيش الأمريكي، دانيال دريسكول، الطائرات المسيرة بأنها تشكل تهديدا على مستوى حياة البشرية، مستشهدا باستخدامها في النزاع الأوكراني كمثال على سرعة وشدة التدمير.

وقال دريسكول في مقابلة مع قناة "سي بي إس": "إنه تهديد لحياة البشرية بأكملها. ما يحدث في أوكرانيا، وما يحدث في روسيا، إذا نظرت إلى سرعة وحجم الدمار الذي يمكن أن تسببه الطائرات المسيرة، يجب علينا كحكومة اتحادية أن نقود حل هذه (المشكلة)".

وبحسب قوله، فإن الولايات المتحدة تتحرك الآن بسرعة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب لحل مشكلة تأخر البلاد في تكنولوجيا الطائرات المسيرة.

وكان الوزير دريسكول قد اعترف سابقا بأن واشنطن مضطرة إلى إعادة النظر في الإنفاق على المعدات العسكرية، وذلك بسبب قدرة روسيا على إنتاج مليون طائرة مسيرة في 12 شهرا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل تكلفة الحصول على قطعة معدات بملايين الدولارات التي يمكن لـ "طائرة مسيرة بقيمة 800 دولار" تدميرها.

وفي الوقت نفسه، كان الوزير قد صرح في نوفمبر أن الولايات المتحدة تخطط لشراء ما لا يقل عن مليون طائرة مسيرة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، مع إمكانية شراء ما بين نصف مليون إلى عدة ملايين سنويا بعد ذلك.

وبحسب قوله، فإن هذا التوسع الكبير في برنامج الشراء سيشكل تحديا كبيرا، حيث أن أكبر فرع في القوات المسلحة الأمريكية يشتري حاليا حوالي 50 ألف جهاز فقط سنويا.

