الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انقسام في الاتحاد الأوروبي بسبب فضائح فساد بأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن  الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الحصول على تطمينات من أوكرانيا بشأن الدعم المالي، بعد أن كشف تحقيق في قضايا الفساد عن مخطط لعميلات غير قانونية بقيمة 100 مليون دولار مرتبط بقطاع الطاقة.

انقسام في الاتحاد الأوروبي بسبب فضائح فساد في أوكرانيا 
 


وكشفت وكالات مكافحة الفساد الأوكرانية هذا الأسبوع أن بعض المقربين من الرئيس  فلاديمير زيلينسكي متورطون في المخطط، ما دفع الرئيس إلى فرض عقوبات على شريكه التجاري السابق وإقالة عدد من الوزراء البارزين.


و تسبب ذلك في انقسام بين الشركاء الأوروبيين لكييف. ويرى كثيرون أن هذه التطورات تؤكد استقلالية أجهزة مكافحة الفساد في البلاد، بينما يطالب آخرون بتعهدات واضحة من الحكومة الأوكرانية تؤكد جديتها في منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وقال مسؤول أوروبي إن "الفساد المستشري" الذي كشفه التحقيق "مقزز ولن يساعد" في تحسين سمعة أوكرانيا لدى الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية "ستضطر بالتأكيد إلى إعادة تقييم" كيفية إنفاق الأموال على قطاع الطاقة في كييف.

وأضاف أن أوكرانيا ستكون مطالبة مستقبلا بـ"مزيد من الشفافية والانتباه" لكيفية استخدام المخصصات المالية.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اتصال أجراه بزيلينسكي يوم الخميس، إن "على أوكرانيا المضي قدم في إجراءات مكافحة الفساد وإصلاحاتها الداخلية". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي أوكرانيا مكافحة الفساد كييف

مواد متعلقة

بولندا: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي إذا واصلت التغاضي عن الفساد

الأكثر قراءة

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

أخبار مصر: مصرع محمد صبري لاعب الزمالك، تحذير من أمطار وسيول بالمحافظات، تحرك أمني بعد فيديو إطلاق نار في انتخابات النواب

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة وارتفاع 4 أصناف منها الجوافة واليوسفي

رحيل مدفعجي الزمالك، كل ما تريد معرفته عن محمد صبري بعد مصرعه في حادث مروع

الفرق بين ترطيب البشرة وتغذيتها ومتى تحتاجين إلى كل واحد منهما

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads