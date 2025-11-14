انقسام في الاتحاد الأوروبي بسبب فضائح فساد بأوكرانيا

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الحصول على تطمينات من أوكرانيا بشأن الدعم المالي، بعد أن كشف تحقيق في قضايا الفساد عن مخطط لعميلات غير قانونية بقيمة 100 مليون دولار مرتبط بقطاع الطاقة.

انقسام في الاتحاد الأوروبي بسبب فضائح فساد في أوكرانيا





وكشفت وكالات مكافحة الفساد الأوكرانية هذا الأسبوع أن بعض المقربين من الرئيس فلاديمير زيلينسكي متورطون في المخطط، ما دفع الرئيس إلى فرض عقوبات على شريكه التجاري السابق وإقالة عدد من الوزراء البارزين.



و تسبب ذلك في انقسام بين الشركاء الأوروبيين لكييف. ويرى كثيرون أن هذه التطورات تؤكد استقلالية أجهزة مكافحة الفساد في البلاد، بينما يطالب آخرون بتعهدات واضحة من الحكومة الأوكرانية تؤكد جديتها في منع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وقال مسؤول أوروبي إن "الفساد المستشري" الذي كشفه التحقيق "مقزز ولن يساعد" في تحسين سمعة أوكرانيا لدى الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية "ستضطر بالتأكيد إلى إعادة تقييم" كيفية إنفاق الأموال على قطاع الطاقة في كييف.

وأضاف أن أوكرانيا ستكون مطالبة مستقبلا بـ"مزيد من الشفافية والانتباه" لكيفية استخدام المخصصات المالية.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عقب اتصال أجراه بزيلينسكي يوم الخميس، إن "على أوكرانيا المضي قدم في إجراءات مكافحة الفساد وإصلاحاتها الداخلية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.