ثقافة وفنون

شيماء سيف ترقص مع رامي صبري في حفل زفاف أحمد جمال (فيديو)

حفل زفاف أحمد جمال،
حفل زفاف أحمد جمال، فيتو

احتفل المطرب أحمد جمال بحفل زفافه على فرح الموجي بالتجمع الخامس وسط نجوم الفن والأصدقاء. 

وحضر حفل الزفاف كل من؛ مصطفي كامل، رامي صبري، شيماء سيف، محمد لطفي وغيرهم من النجوم.

حفل زفاف أحمد جمال 

وأشعلت شيماء سيف الأجواء برقصها مع رامي صبري في حفل زفاف أحمد جمال وسط تفاعل الحضور 

من جانب آخر، طرح الفنان أحمد جمال عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، أحدث أغنياته بعنوان "حلو التان".

وهي أغنية صيفية تحمل طابعا خفيفا وإيقاعا حيويا يتماشى مع أجواء الموسم، وتعد بمثابة مفاجأة للجمهور من حيث الكلمات والتوزيع.


أغنية "حلو التان" من كلمات كوثر حجازي، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبد المنعم. 

