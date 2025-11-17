كاب فيردي: هدفنا الوصول لأبعد نقطة في المونديال وغياب محمد صلاح لن يؤثر على قوة مصر

18 حجم الخط

تحدث باولو سانتوس، نائب رئيس اتحاد كاب فيردي لكرة القدم، عن استعدادات منتخب بلاده للمواجهات المقبلة أمام منتخب مصر، مؤكدًا أن الفريقين سيجهزان نفسيهما وفنيًا بشكل قوي قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

وقال سانتوس، في تصريحات تلفزيونية إن كاب فيردي واجهت مصر مرتين في العام الماضي، وهو ما يمنح الجهازين الفنيين خبرة إضافية قبل المواجهة المرتقبة. وأكد أن المدربين في المنتخبين سيعملون على وضع أفضل استراتيجية لتقديم أداء قوي يليق بالحدث القاري.

وفي تعليقه على غياب محمد صلاح، أوضح سانتوس أن اللاعب نجم كبير ويتمتع بإمكانات خاصة، لكنه شدد على أن منتخب مصر يمتلك العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تعويض أي غياب، مشيرًا إلى أن أي لاعب في المنتخب يمكنه أداء نفس الدور على أكمل وجه داخل الملعب.

وكشف سانتوس أن منتخب كاب فيردي لم ينجح في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة، لكنه يستعد بقوة للمشاركة في كأس العالم، مشيرًا إلى أن الكرة في كاب فيردي تتطور بشكل ملحوظ داخل القارة الإفريقية.

وأتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الهدف هو الوصول لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم القادم من خلال العمل الجاد والاستعداد الجيد.

