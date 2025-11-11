الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
عصام كامل

أخبار مصر

"الوطنية للانتخابات": إعلان الحصر العددي للأصوات دون إصدار نتائج رسمية داخل اللجان

إعلان الحصر العددي
إعلان الحصر العددي للأصوات دون إصدار نتائج
أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في تعليماته الموجهة إلى رؤساء اللجان العامة والفرعية، ضرورة التزام رؤساء اللجان العامة بإعلان الحصر العددي للأصوات  لعمليات الفرز أمام الحضور داخل مقار اللجان، وذلك بعد انتهاء عمليات التجميع وحصر الأصوات.

وأوضح بنداري أن رئيس اللجنة العامة يقوم بتدوين عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في كشف تجميع الأصوات (نموذج 14 ش) للنظامين الفردي والقوائم، على أن يتم تسجيل الأرقام بالأرقام والأحرف والتفقيط، بما يضمن الدقة والشفافية في إثبات النتائج.

وشدد المدير التنفيذي للهيئة على أن النتائج النهائية والرسمية تصدر فقط عن الهيئة الوطنية للانتخابات بعد مراجعة وتجميع الكشوف النهائية من جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

