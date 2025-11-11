الوطنية للانتخابات: بدء الحصر العددي للأصوات داخل لجان الاقتراع بانتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء عمليات الحصر العددي للأصوات داخل عدد من اللجان الفرعية فور انتهاء التصويت، تحت إشراف القضاة رؤساء اللجان وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين وممثلي وسائل الإعلام والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى استمرار العمل في بعض اللجان الفرعية بعد الساعة التاسعة مساءً في عدد من الدوائر التي شهدت إقبالًا كثيفًا من الناخبين، موضحًا أن رؤساء اللجان ملتزمون بتمكين آخر ناخب متواجد داخل جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته، تنفيذًا لتعليمات الهيئة وضمانًا لمباشرة المواطنين لحقوقهم السياسية كاملة.

وأوضح بنداري أن الهيئة تلقت عددًا من الشكاوى بشأن تأخر عملية الاقتراع في بعض اللجان نتيجة الكثافة الكبيرة للناخبين، مشيرًا إلى أنه تم التعامل الفوري مع هذه الحالات وتوفير أوراق اقتراع إضافية لضمان استمرار العملية الانتخابية دون تعطيل.

وشدد المدير التنفيذي للهيئة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوز أو مخالفة تم رصدها داخل اللجان أو خارجها، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير في إطار من الانضباط والشفافية وبمتابعة ميدانية من أعضاء الهيئة وغرف العمليات الفرعية في المحافظات.

وأوضح بنداري أن رئيس اللجنة العامة يتولى إعلان الحصر العددي للأصوات أمام الحضور عقب الانتهاء من عملية التجميع، ويتم إثبات عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في كشف تجميع الأصوات (نموذج 14 ش) للنظامين الفردي والقوائم، بالأرقام والأحرف والتفقيط، بما يضمن الدقة والشفافية في إثبات النتائج.

وشدد على أن النتائج النهائية والرسمية لانتخابات المرحلة الأولى تصدر فقط عن الهيئة الوطنية للانتخابات بعد مراجعة الكشوف النهائية من جميع اللجان العامة على مستوى المحافظات.

يُذكر أن اللجان الانتخابية أغلقت أبوابها في تمام التاسعة مساءً في اليوم الثاني والأخير للتصويت، بعد أن استقبلت 5606 لجنة فرعية في 14 محافظة نحو 35 مليون ناخب مقيد لهم حق التصويت، تحت إشراف أكثر من 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

إجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت



عقب انتهاء التصويت في تمام التاسعة مساءا، تبدأ مرحلة فرز الأصوات داخل اللجنة الفرعية، بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين أو القوائم وممثلي وسائل الإعلام والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.



ويقوم رئيس اللجنة بما يلي:

تحديد صناديق الاقتراع التي سيبدأ فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المثبتة عليها وفقًا لمحضر الإجراءات (نموذج رقم 8 ن).

فض الأقفال البلاستيكية وفتح الصناديق واحدًا تلو الآخر، وإفراغ محتوياتها بالكامل على الطاولة أمام الحضور.



فرد بطاقات الاقتراع الواحدة تلو الأخرى على الظهر للتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تقسيم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة وأصوات باطلة.

حصر الأصوات الباطلة وإثبات عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

حالات بطلان الصوت الانتخابي

بطاقة الاقتراع باطلة في الحالات الآتية:

إذا استخدم الناخب بطاقة غير المسلمة له من رئيس اللجنة.

إذا وقع الناخب على البطاقة أو وضع علامة تدل على شخصه.

إذا لم يضع علامة واضحة على رأيه أو وضعها بشكل يصعب معه تحديد اختياره.

إذا تم التأشير على البطاقة بالقلم الرصاص.

إذا تضمّنت البطاقة أي شرط أو إشارة تخالف سرية التصويت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.