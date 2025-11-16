وزير السياحة: 18.6 مليار دولار إيرادات متوقعة لموسم 2025

18 حجم الخط

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تشهد هذا العام إقبالًا سياحيًا غير مسبوق، خصوصًا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن أعداد الزوار المصريين للمتحف كانت مبهرة وتعكس اهتمام الجمهور بالسياحة الثقافية.

تقديرات عدد السياح والإيرادات

وأكد، أنه من المتوقع أن يصل عدد السياح بنهاية 2025 إلى 18.5 – 19 مليون سائح، والإيرادات السياحية المتوقعة تتراوح بين 18.1 – 18.6 مليار دولار، وهو أعلى دخل سياحي حققته مصر على الإطلاق، حيث بلغ عدد الليالي السياحية حتى نهاية أكتوبر 161 مليون ليلة، مع تسجيل نمو بنسبة 30% في متوسط الإنفاق السياحي.

وأشار الوزير إلى أن الروس والألمان يمثلون أعلى الجنسيات الوافدة، مع متوسط إنفاق سياحي يومي حاليًا يتراوح بين 94 و95 دولارًا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 120 – 130 دولارًا وفق أحدث الإحصائيات الجارية.

المتحف المصري الكبير: إضافة هامة للسياحة الثقافية

وقال شريف فتحي إن افتتاح المتحف الكبير يمثل إضافة قوية لمحبي السياحة الثقافية، مشيرًا إلى الانطباعات الإيجابية خلال جولاته الخارجية، حيث أشادت الجهات الدولية بالاحتفالات والتنظيمات في يوم الافتتاح.

وردًا على سؤال حول مدى رفع المتحف لمصر على سلم الترتيب السياحي العالمي، أوضح الوزير أن التقييمات العالمية للسياحة تعتمد على عدة محاور تشمل التنافسية وسهولة التأشيرات وغيرها، وليس على الأماكن الفردية فقط، لكنه أكد أن المتحف يجذب شرائح واسعة من السياح ويغير مسار زياراتهم التقليدية.

خطط مستقبلية: نحو 30 مليون سائح بحلول 2030

كشف الوزير أن مصر تمتلك حاليًا 260 ألف غرفة فندقية، مع خطة لإضافة 25 ألف غرفة جديدة العام المقبل. وأكد أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 ممكن، بشرط توسيع المنشآت الفندقية وتطوير المطارات لتلبية الطلب المتوقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.