خبير اقتصادي: يمكن لمصر رفع مساهمة السياحة إلى 30% من الدخل القومي

أكد الدكتور ماجد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، أن القطاع السياحي يساهم حاليًا بنسبة تتراوح بين 8 و10% من الدخل القومي، مشيرًا إلى أن هذه النسبة قابلة للمضاعفة لتصل إلى نحو 30% إذا ما تم استثمار المقومات المتاحة وتنوع الأنماط السياحية في مصر.

وأوضح خلال برنامج "مراسي" المذاع عبر قناة "النهار"، أن مصر تمتلك إمكانيات فريدة في السياحة العلاجية والدينية وسياحة المؤتمرات وكبار السن، وهي مجالات يمكن أن تجعلها وجهة عالمية متكاملة إذا تم التخطيط لها بجدية.

خطة ترويج وتدريب لرفع كفاءة القطاع

وشدد الخبير الاقتصادي على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب خطة ترويج قوية داخليًا وخارجيًا، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري عبر التدريب المستمر للعاملين بالقطاع، وتوسيع الطاقة الفندقية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسائح.

وأشار إلى أن دولًا مثل المالديف وتركيا، التي تعتمد على السياحة كأحد أعمدة اقتصادها، لا تمتلك ما تمتلكه مصر من ثراء حضاري وتاريخي، ومع ذلك تحقق عائدات سياحية مضاعفة بفضل الإدارة الجيدة والتسويق الفعّال.

تعظيم الناتج المحلي

ولفت إلى أن مصر تمتلك فرصًا هائلة لتعظيم عوائدها السياحية لتصل إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، شريطة تطوير البنية الفندقية والترويج الفعّال للأنماط السياحية المختلفة مثل السياحة العلاجية والاستشفائية وسياحة كبار السن وسياحة المؤتمرات.

وأوضح، أن التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص هو مفتاح نجاح المنظومة السياحية، مؤكدًا أن السياحة تُعد بوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ أن السائح الذي ينبهر بمصر غالبًا ما يعود مستثمرًا.

وأشار إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي، وتحسن التشريعات الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، عوامل أساسية تدفع المستثمرين لضخ مزيد من رؤوس الأموال في قطاعات السياحة والعقار والخدمات، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.

