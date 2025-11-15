حصاد السياحة والآثار خلال أسبوع، أبرزها تطبيق نظام الحجز المسبق لزيارة المتحف الكبير

18 حجم الخط

شاركت وزارة السياحة والآثار في العديد من الفعاليات خلال الفترة من 8 إلي 14 نوفمبر الجاري.

المشاركة فعاليات الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالسعودية

وشارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على رأس وفد من مصر، في فعاليات الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNT ourism والتي استضافتها السعودية في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، تحت شعار "السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل".

وشارك الوزير في الجلسات الثلاث الأولى للجمعية العامة للمنظمة. وتعمل المنظمة، بالتعاون مع 160 دولة عضو، و6 أعضاء منتسبين، وأكثر من 500 عضو منتسب، على ترسيخ مكانة السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، والتنمية الشاملة، والاستدامة البيئية.

توقيع مشروع برنامج تنفيذي للتعاون بين مصر والسعودية في مجال السياحة

وقام وزير السياحة والآثار ووزير السياحة السعودي، بتوقيع مشروع برنامج تنفيذي للتعاون المشترك في مجال السياحة بين وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة السياحة السعودية، وذلك استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2014 للتعاون في مجال السياحة.

ويتناول هذا البرنامج التنفيذي التعاون في العديد من المجالات من بينها الترويج والتنشيط والتسويق السياحي المشترك، والتأهيل والتدريب السياحي، والسياحة المستدامة وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون الدولي في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعات ثنائية لبحث تعزيز التعاون

وعقد وزير السياحة والآثار اجتماعات ثنائية مع وزراء السياحة والتراث العُماني والسياحة والثقافة والرياضة الألباني والخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة السيريلانكي وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار والاستثمار.

وخلال المناقشات، تم مناقشة فرص زيادة السياحة البينية بين مصر وهذه البلاد، وتبادل الخبرات في مجالات تنمية القدرات البشرية بالقطاع السياحي، إلى جانب التعاون في مجال صون وحماية التراث الثقافي، وفي مجال ترميم الآثار واسترداد القطع الأثرية المهربة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام السعودية والدولية

وعقد وزير السياحة والآثار، عدة لقاءات إعلامية مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام السعودية والدولية، حيث أكد الوزير على أن صناعة السياحة تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة في مصر حيث أنها رسالة سلام وتواصل بين الشعوب.

كما تطرق الوزير للحديث عن أهمية التعاون الإقليمي والدولي في دعم قطاع السياحة في الدول، مشيرًا لمشروع البرنامج التنفيذي للتعاون المشترك في مجال السياحة الذي تم توقيعه بين وزارتي السياحة والآثار المصرية والسياحة السعودية خلال المشاركة في الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.

نائب الوزير تلقي كلمة مصر في جلسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض

وألقت نائب وزير السياحة والآثار، كلمة مصر في الجلسة العامة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تحت عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي والابتكار في تشكيل السياحة العالمية"، كما تقدمت بالتهنئة إلى الأستاذة شيخة النويس بمناسبة انتخابها أمينًا عامًا للمنظمة.

وأوضحت نائب الوزير، في كلمتها، أن الذكاء الاصطناعي بات يُعيد رسم ملامح المشهد السياحي العالمي، حيث يسهم في تحسين إدارة الوجهات السياحية، ويؤثر في آليات اتخاذ المسافرين لقراراتهم، ويُطور أساليب تقديم التجربة السياحية، مشيرة إلى أنه أصبح اليوم ركيزة أساسية لبناء منظومة سياحية أكثر كفاءة واستدامة.

شروط وضوابط ترخيص نمط إضافي من أنماط وحدات شقق الإجازات

وأصدر وزير السياحة والآثار، قرارًا بشروط وضوابط ترخيص نمط إضافي جديد من أنماط وحدات شقق الإجازات إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية. ويُقصد بهذا النمط وفقًا لهذا القرار، كل وحدات فندقية موجودة بمباني مستقلة بها، ولا يقل عددها عن 8 وحدات سكنية (سواء شقة أو استديو)، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتُعد لاستقبال المصريين أو الأجانب.

ويأتي هذا القرار بهدف إضافة نمط جديد ضمن منظومة ترخيص وحدات شقق الإجازات، وذلك في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وقانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

جولة لوزير السياحة والآثار بالمتحف المصري الكبير لمتابعة حركة الزائرين

وقام وزير السياحة والآثار، بجولة بالمتحف المصري الكبير، وذلك لمتابعة حركة الزائرين والاطمئنان على انتظام الزيارة داخل المتحف. وثمن الوزير على الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل بكل من المتحف وشركة ليجاسي للتنمية والإدارة والقائمة على تشغيل الخدمات بالمتحف.

وخلال الجولة، حرص الوزير على التحدث مع عدد من الزائرين المصريين والأجانب، والذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه من قطع أثرية فريدة. كما التقى الوزير بعدد من طلاب الرحلات المدرسية المنظمة من مختلف محافظات الجمهورية.

جائزة الشريك العالمى وجهة العام للشراكة الاستراتيجية بقمة "شركاء مجموعة Trip.com العالمية

وشاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في قمة "شركاء مجموعة Trip.com العالمية" لعام 2025 بتركيا، حيث أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن مشاركة الهيئة في هذه القمة تأتي في إطار الخطة الترويجية للهيئة التي تستهدف الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى المقصد المصري.

وخلال فعاليات القمة تم إعلان فوز الهيئة بجائزة الشريك العالمى وجهة العام للشراكة الاستراتيجية وتسلمتها مدير عام الترويج السياحي بالهيئة التي أوضحت أن حصول الهيئة على هذه الجائزة جاء نتاج لمجموعة من الأنشطة الترويجية الفعالة التي نفذتها خلال الفترة السابقة بالتعاون مع مجموعة Trip.com العالمية في السوق الصيني.

مصر تستضيف لأول مرة حفل The Grand Ball الملكي العالمي بقصر عابدين

في سابقة هي الأولى من نوعها، استضافت مصر، ولأول مرة، حفل The Grand Ball الملكي الفاخر، والذي يُقام هذا العام خارج موطنه الأصلي في إمارة موناكو، ليُعقد في قصر عابدين التاريخي، أحد أهم وأعرق القصور الملكية في العالم، وينظمهNoble Monte- Carlo.

وتأتي استضافة هذا الحدث الفريد ضمن فعاليات ختام النسخة الخامسة من حملة “مانحي أمل” (Hope Givers) العالمية، والتي تُقام خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري في القاهرة، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

بدء تطبيق نظام الحجز المسبق بالمواعيد الزمنية بالمتحف المصري الكبير

وقررت إدارة المتحف المصري الكبير بدء العمل بنظام الحجز المسبق وفق مواعيد زمنية محددة لتذاكر الدخول، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر الجاري.

كما أعلنت إدارة المتحف أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025، سيتم اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، وفي الإجازات الرسمية، ويتوقف بيع التذاكر من هذا التاريخ عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر.

