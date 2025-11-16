الأحد 16 نوفمبر 2025
محافظات

لأول مرة بالفيوم، مستشفى طامية يجري زراعة منظم ضربات القلب لـ7 مرضى

فريق قسطرة القلب
فريق قسطرة القلب بمستشفي طامية، فيتو
 قالت لدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن قسم قسطرة القلب بمستشفى طامية المركزى نجح في إجراء عمليات تركيب منظمات ضربات القلب الأحادية vvi والثنائية ddd والثلاثية crtp وأجهزة الصاعق الكهربائي الداخلي للقلب icd وcrtd  إلى  7 مرضى.

 

استقرار حالة المرضى

 وقال مدير مستشفى طامية المركزي، الدكتور محمد عبد العزيز، إن حالة المرضى مستقرة تماما وتخضع حاليًا للمتابعة الدقيقة في قسم الرعاية القلبية، ومشيرًا إلى أن  قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طامية المركزي حقق نجاحات خلال السنوات الأخيرة تضعها في مصاف كبري المستشفيات في مصر

 

بتكلفة 25 مليون جنيه، إنشاءات جديدة وتطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طامية بالفيوم

إخماد حريق في محل ملابس بمدينة طامية في الفيوم

يذكر أن  الفريق الطبي في مستشفى طامية المركزي بالفيوم تمكن منذ أيام من إجراء جراحة ناجحة لاستئصال ورم بالقلب لسيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، كانت تعاني من نهجان مستمر وصعوبة شديدة في التنفس مع نوبات إغماء متكررة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود ورم كبير في الأذين الأيسر للقلب يغلق الصمام الميترالي.

البلدي تتراجع 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

الجريدة الرسمية