لأول مرة بالفيوم، مستشفى طامية يجري زراعة منظم ضربات القلب لـ7 مرضى

18 حجم الخط

قالت لدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن قسم قسطرة القلب بمستشفى طامية المركزى نجح في إجراء عمليات تركيب منظمات ضربات القلب الأحادية vvi والثنائية ddd والثلاثية crtp وأجهزة الصاعق الكهربائي الداخلي للقلب icd وcrtd إلى 7 مرضى.

استقرار حالة المرضى

وقال مدير مستشفى طامية المركزي، الدكتور محمد عبد العزيز، إن حالة المرضى مستقرة تماما وتخضع حاليًا للمتابعة الدقيقة في قسم الرعاية القلبية، ومشيرًا إلى أن قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طامية المركزي حقق نجاحات خلال السنوات الأخيرة تضعها في مصاف كبري المستشفيات في مصر

يذكر أن الفريق الطبي في مستشفى طامية المركزي بالفيوم تمكن منذ أيام من إجراء جراحة ناجحة لاستئصال ورم بالقلب لسيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، كانت تعاني من نهجان مستمر وصعوبة شديدة في التنفس مع نوبات إغماء متكررة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود ورم كبير في الأذين الأيسر للقلب يغلق الصمام الميترالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.