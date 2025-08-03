إخماد حريق في محل ملابس بمدينة طامية في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق في محل ملابس بشارع 23يوليو بمركز طامية، قبل أن يمتد الحريق إلى المحلات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

حريق في محل ملابس

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بنشوب حريق فى محل ملابس بشارع 23 يوليو بجوار مسجد النور المحمدي، بدائرة المركز، بسبب حدوث ماس كهربائي، وعلى الفور توجه رجال الإطفاء وسيارات الحماية المدنية إلى مكان نشوب الحريق، وتم السيطرة على اللهب وإطفاء الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المحال والمنازل المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أيّة خسائر فى الأرواح أو إصابات، وتم تبريد آثار الحريق تجنبًا لاشتعالها من جديد، وقد تبينّ من المعاينة الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم تحرير المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة العامة، وكلف وكيل النيابة الأدلة الجنائية بمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.