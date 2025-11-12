القضاء الإداري يلغي قرار الأولمبية يإيقاف مصطفى عاطف عضو مجلس اتحاد الرماية

18 حجم الخط

أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الأولمبية بإيقاف مصطفى عاطف أحنيش عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية، عن ممارسة مهامه.

حكم محكمة القضاء الإداري

ويأتي قرار محكمة القضاء الإداري، بعد أن تقدم العضو بتظلم من قرار اللجنة الأولمبية، مؤكدًا أن القرار صدر من جهة غير مختصة وأنه لا يستند لأي نص قانوني أو نظام أساسي يمنح اللجنة إصدار مثل هذا النوع من العقوبات.

وتشير الوقائع إلى أن القرار جاء بناءً على شكوى قدمها عزمي محيلبة لاعب منتخب الرماية، حيث رد عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية بأن الشكوى كيدية ولا أساس لها، خاصة وأنها تعود إلى أحداث وقعت منذ عام 2017 وتم تداولها دون عرضها على مجلس إدارة الاتحاد.

وأوضحت المحكمة أن اللائحة الأساسية للاتحاد المصري للرماية لا تمنح اللجنة الأولمبية سلطة توقيع جزاءات على أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وأن مهمتها تقتصر على الإشراف العام على الهيئات الرياضية، ما جعل قرار اللجنة مخالفًا للقانون.

كما تضمن قرار محكمة القضاء الإداري، تعويض عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية نتيجة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بسبب الإيقاف، وشملت تحمل اللجنة الأولمبية مصاريف التظلم والرسوم وأتعاب المحاماة، ومصاريف الدعوى، مؤكدة تنفيذ الحكم دون إعلان، مما يعزز من الحقوق القانونية للأعضاء المنتخبين في الهيئات الرياضية.

مصطفى عاطف يشكو اتحاد الرماية لوزارة الشباب والرياضة

وكان مصطفى عاطف محمد، عضو مجلس إدارة اتحاد الرماية، تقدم في يونيو الماضي بشكوى رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة، يتهم فيها مسئولي الاتحاد بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

