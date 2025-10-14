الأربعاء 15 أكتوبر 2025
أمين الفتوى يوضح حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة (فيديو)

الصلاة، فيتو
رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المشاهدين حول حكم من نسي التشهد الأوسط في الصلاة، قائلًا: "اللي يترك التشهد الأوسط سهوًا، يسجد للسهو قبل السلام".

وأوضح أمين الفتوى خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن سجود السهو في هذه الحالة يكون قبل التسليم، لأن المصلّي ترك واجبًا من واجبات الصلاة وهو التشهد الأوسط، ونسيانه لا يُبطل الصلاة.

وأضاف: "يعني لو هو قعد للتحيات الأخيرة وقال التحيات، وخلاص هيسلّم، لا.. يسجد سجدتين للسهو قبل السلام، وبعدين يسلّم التسليمتين وخلاص".

وبيّن أن سجود السهو شرعه النبي ﷺ رحمةً بالأمة وجبرًا للنقص الذي قد يقع في الصلاة دون قصد، فلا يُعيد المصلّي صلاته، بل يكتفي بهاتين السجدتين قبل التسليم.

وقال: "المقصود أن المصلّي لا يُشدد على نفسه، فالدين يُسر، وسجود السهو جابر لأي سهو أو نسيان في أركان أو واجبات الصلاة ما لم يكن متعمّدًا". 

