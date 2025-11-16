متى تسقط النفقة الزوجية؟ أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

18 حجم الخط

أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن النفقة الزوجية لا تسقط عن المرأة بأي حال، إلا في حالة ثبوت نشوز الزوجة، موضحة أن هذا الحكم ثابت شرعًا ولا يجور التفريط فيه دون ضوابط.

ما معنى النشوز؟

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" على قناة الناس، أن النشوز يتحقق عندما تمتنع الزوجة عن أداء حق زوجها الشرعي بدون عذر، مؤكدة أن وجود العذر يمنع وصفها بالناشز.

ثلاث حالات يتحقق فيها النشوز

وأضافت أمينة الفتوى أن النشوز يثبت في ثلاث حالات رئيسية امتناع الزوجة عن أداء حق الزوج الشرعي دون عذر، امتناعها عن الإقامة في منزل الزوجية دون مبرر، خروجها من بيت الزوجية دون إذن الزوج.

الحكم بالنشوز قرار قضائي فقط

وشددت الدكتورة زينب السعيد على أن الحكم بثبوت النشوز لا يصدر إلا عن المحكمة، وليس من حق الزوج أو أهل أي من الطرفين اتخاذ هذا القرار.

وقالت: "ما ينفعش كزوج تقول زوجتي ناشز.. الحكم بالنشوز لا يخرج إلا من القاضي، وهو وحده اللي بيقرر سقوط النفقة أو استمرارها".

تحذير من إسقاط النفقة دون سند شرعي

كما أكدت أن العبارات الشائعة مثل "هي ناشز ومش هانفق عليها" لا أساس لها شرعًا، لأن الزوج لا يملك إسقاط حق النفقة من تلقاء نفسه، ما لم يصدر حكم قضائي يثبت النشوز.

