ما حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال زينب من المنوفية، قالت فيه: "أنا مدرسة، وزوجي كان متفق مع أهلي على شغلي وقت ما تقدم لي، لكنه الآن يرفض خروجي من المنزل، ويمنعني حتى من زيارة أهلي أو الذهاب معهم للأرض الزراعية، فهل يجوز أن أخرج دون علمه طالما أني لا أفعل شيئًا حرامًا؟".

وقال خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج " فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الحياة الزوجية قائمة على التفاهم والاتفاق، وأن عقد الزواج يترتب عليه حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين، ولا يجوز لأي طرف أن يفرض رأيه بشكل منفرد، بل لابد من الحوار والشفافية والتفاهم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن منع الزوج لزوجته من العمل أو خروجها دون اتفاق مسبق يسبب اضطرابًا في العلاقة، وأن الأصل هو احترام ما تم الاتفاق عليه قبل الزواج، مؤكدًا أن نقض الوعد بعد الزواج خطأ ولا يجوز شرعًا، لأن الزواج تم بناءً على هذا الاتفاق، ومن ثم يجب الوفاء به.

وأوضح أنه في حال اختلاف الزوجين وعدم الوصول إلى حل ودي، يجب الاستعانة بأهل الصلاح من الطرفين لحل الخلاف بالحكمة والموعظة الحسنة، مشددًا على أن الحل لا يكون بالخروج خفية أو بالعناد، وإنما بالتفاهم والبحث عن المصلحة المشتركة للأسرة واستقرارها.



