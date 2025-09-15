هل يحق للمرأة طلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مجرد زواج الرجل من زوجة ثانية لا يعد خيانة للزوجة الأولى، لأنه زواج شرعي أذن به الشرع، بخلاف الوقوع في الفاحشة التي تُعد خيانة حقيقية وتبرر للزوجة طلب الطلاق.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، ردا على سؤال سيدة تريد طلب الطلاق بسبب زواج زوجها بثانية، أن للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق إذا ترتب على الزواج الثاني أذى نفسي بالغ لا تستطيع احتماله، لكن النصيحة الشرعية هي محاولة الحفاظ على كيان الأسرة وعدم هدمها لمجرد الغيرة أو الرفض النفسي، مشيرًا إلى أن الطلاق قد يضر باستقرارها وحياة أبنائها.

وأكد أن على الزوج الالتزام بالعدل بين الزوجتين في النفقة والمبيت والكسوة وسائر الحقوق الشرعية، لأن الميل القلبي لا يُحاسب عليه الإنسان، أما الحقوق المادية والمعيشية فهي واجبة، ومن الظلم أن يبقي الزوج زوجتين دون قدرة على تحقيق العدل.

كما شدد على أن الرجل الذي يقرر الزواج بأخرى يتحمل مسؤولية نفسية كبيرة في استرضاء زوجته الأولى وإثبات أنه ما زال يحبها ويريد استمرار الحياة معها، ولا يجوز له أن يلومها على شعورها بالضيق أو الأذى النفسي.

ووجّه نصيحة للزوجات بضرورة الموازنة بين مشاعر الأمومة ومشاعر الزوجية، وعدم إهمال الزوج بعد الإنجاب، لأن إهمال العلاقة الزوجية قد يدفع الزوج إلى البحث عن بديل، مما يفتح باب المشكلات الأسرية.

وقال إن الحل الأمثل هو التعاون بين الطرفين على إعادة التوازن للأسرة، وأن يبذل كل من الزوج والزوجة جهده للحفاظ على بيت الزوجية، مع الدعاء بأن يصلح الله الأحوال ويؤلف بين القلوب.

