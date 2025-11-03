الإثنين 03 نوفمبر 2025
دين ودنيا

ما حكم الشرع فى إخفاء الزوجة راتبها الحقيقي عن زوجها؟ أزهري يجيب (فيديو)

ردت  الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال  إحدى المشاهدات تُدعى أمل من الجيزة، التي قالت إنها تعمل وتُخفي راتبها الحقيقي عن زوجها، رغم أنها تُساهم بجزء من المال في مصاريف البيت، متسائلة: هل عليها ذنب بسبب إخفاء الراتب؟

وأوضحت أبو قُورة، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج "حواء" المذاع على قناة الناس، أن الأصل في الحياة الزوجية هو المصارحة وبناء الثقة، فكلما كانت العلاقة قائمة على الوضوح والمكاشفة، كانت أمتن وأقرب للاستقرار. 

وأضافت أن إخفاء الزوجة لراتبها قد يُحدث شعورًا بعدم الأمان أو فقدان الثقة لدى الزوج، خصوصًا إذا علم بالأمر لاحقًا، لذا فالأولى هو الوضوح والاتفاق منذ البداية.

وبيّنت أن للزوجة ذمة مالية مستقلة أقرّتها الشريعة الإسلامية، ولها كامل الحق في إدارة مالها كما تشاء، ما دام زوجها لا يُجبرها على الإنفاق ولا يضيّق عليها.

 لكن من الناحية المعنوية والأسرية، من الأفضل أن تسود المصارحة والمشورة بين الزوجين، لأن الحياة الزوجية ليست مجرد حقوق مادية، بل شراكة روحية وإنسانية تُبنى على الثقة المتبادلة.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن كثيرًا من الزوجات يُخفين جزءًا من رواتبهن بطبعٍ شخصي أو بدافع الاحتياط، لكن متى ما كان الزوج متفاهمًا ومتعاونًا، فلا داعي لمثل هذا الإخفاء، فالاستقرار الأسري يبدأ من الصراحة، لا من الأسرار. 

مركز الازهر العالمي للفتوي الالكترونية الجيزة حواء قناة الناس

