أخبار مصر

أمين البحوث الإسلامية يبحث مع رئيس جامعة أسيوط تعزيز التعاون لنشر الوعي بين الطلاب

أمين البحوث الإسلامية
أمين البحوث الإسلامية يلتقي رئيس جامعة أسيوط، فيتو
التقى أ. د. محمد الجندي، الأمين العام لـمجمع البحوث الإسلامية، اليوم، أ. د. أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وذلك قُبيل انطلاق فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي الرابع عشر، الذي تعقده اللجنة العُليا للدَّعوة في جامعة أسيوط تحت عنوان: (مفاهيم حضاريَّة)، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك بحضور: أ. د. محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القِبلي، والدكتور عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط.

 تنفيذ ندوات وبرامج نوعيَّة ترسِّخ القِيَم الأخلاقيَّة وتُصحِّح المفاهيم المغلوطة

وبحث الجانبان سُبُل تطوير التعاون المشترك في تنفيذ ندوات وبرامج نوعيَّة ترسِّخ القِيَم الأخلاقيَّة، وتُصحِّح المفاهيم المغلوطة، وتُحصِّن عقول الطلاب من الأفكار المنحرفة، وتعمِّق إدراكهم لدور الحضارة الإسلاميَّة في بناء الإنسان والمجتمع والعمران.

تعزيز التواصل الفِكري مع الشباب عبر حوار واعٍ ومسئول

وخلال اللقاء، أكَّد  الأمين العام أنَّ الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، يُولِي اهتمامًا كبيرًا بالعمل الميداني في الجامعات المصريَّة، وتعزيز التواصل الفِكري مع الشباب عبر حوار واعٍ ومسئول، يستند إلى ثوابت الدِّين وينفتح على التحديات المعاصرة.

من جانبه، رحَّب رئيس جامعة أسيوط بانطلاق الأسبوع الدَّعوي الرابع عشر داخل الجامعة، مؤكِّدًا أنَّ هذه المبادرات تمثِّل منصَّةً حقيقيَّةً لتجديد الخطاب الدِّيني، وتعزيز الهُويَّة، وتقديم محتوًى فكريٍّ رصينٍ يحمي الشباب من حملات التشويش الفِكري التي تستهدف وعيهم.

ويشهد الأسبوع الدعوي -الذي ينطلق اليوم- سلسلةً مِنَ الندوات والمحاضرات التي يشارك فيها نخبةٌ مِنْ علماء الأزهر الشريف، لمناقشة قضايا: الحضارة، والعِلم، والقِيَم، والحُريَّة المسئولة، وحقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلاميَّة.

