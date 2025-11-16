وكيل صحة الدقهلية يتفقد سير العمل بمستشفى الجلدية والجذام

18 حجم الخط

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، مستشفى الجلدية والجذام، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة المنشآت الصحية ميدانيًا ورفع كفاءتها.

تفاصيل جولة وكيل صحة الدقهلية بمستشفى الجلدية والجذام

شملت الجولة تفقد العيادات المختلفة، شباك التذاكر، المعمل، الصيدلية، وراجع وكيل الوزارة كفاءة تشغيل الأجهزة الطبية داخل الأقسام، مؤكدًا أهمية استمرار الصيانة الدورية لضمان تقديم الخدمة دون أعطال.

الالتزام بسياسات صرف الدواء

كما اطمأن على توافر الأدوية بالصيدلية وعدم وجود أي نواقص، مشددًا على الالتزام بسياسات صرف الدواء والمتابعة المستمرة للمخزون.

وأكد الجزار ضرورة تنظيم حركة المرضى داخل المستشفى بما يضمن الانسيابية ومنع التكدس، وتحسين جودة استقبال الحالات داخل العيادات.

تستقبل نحو 6500 حالة شهريًا

يُذكر أن مستشفى الجلدية والجذام تستقبل نحو 6500 حالة شهريًا، وتقدم خدمات متخصصة تشمل العلاج بالليزر، الكي، علاج الجذام، الأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب معامل متطورة وصيدلية مجهّزة تعمل بكامل طاقتها.

وفي ختام الجولة، وجّه الدكتور حمودة الجزار الشكر للعاملين بالمستشفى على مستوى الانضباط والجهود المبذولة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

