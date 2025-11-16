منافس قوي يعقد خطط برشلونة للتعاقد مع ألفاريز

18 حجم الخط

تواجه خطط نادي برشلونة بعيدة المدى للتعاقد مع مهاجم جديد انتكاسة غير متوقعة، إذ تشير تقارير جديدة إلى أن تشيلسي يستعد لتقديم عرض ضخم يقترب من 150 مليون يورو من أجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد.

برشلونة يرى ألفاريز خليفة ليفاندوفسكي

وكان المهاجم الأرجنتيني يُنظر إليه داخل النادي الكتالوني باعتباره الخليفة المثالي للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، إلا أن القوة المالية للنادي اللندني قد تضع برشلونة في موقف بالغ الصعوبة، وفقا لما ذكره تقرير لموقع "Fichajes".

وصعود ألفاريز في المواسم الأخيرة كان مذهلًا بكل المقاييس، فاللاعب المرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030 أصبح أحد أكثر المهاجمين تأثيرًا في أوروبا.

ولهذا السبب، تابع برشلونة اللاعب عن قرب لعدة أشهر، باعتباره مهاجما حديثا قادرًا على التأثير في مختلف مراحل البناء الهجومي.

أرقام جوليان ألفاريز هذا الموسم

وخلال الموسم الجاري وحده، سجل ألفاريز تسعة أهداف وصنع أربعة، بين الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويؤمن برشلونة بأن ألفاريز يتناسب تمامًا مع مشروعه الرياضي طويل الأجل، خصوصًا في ظل حاجة النادي لإيجاد بديل موثوق لليفاندوفسكي في السنوات المقبلة.

واقع مالي صعب في برشلونة

لكن الواقع المالي في كامب نو لا يزال يشكّل العقبة الأكبر، فمنافسة نادٍ من وزن تشيلسي، خصوصا في صفقة قد تصل إلى 150 مليون يورو، تبدو مهمة شبه مستحيلة ما لم يقم النادي الكتالوني ببيع بعض نجومه وتوفير مساحة للتسجيل ضمن قواعد اللعب المالي النظيف.

أما بالنسبة لنادي أتلتيكو مدريد، فالوضع بعيد كل البعد عن البساطة، فرغم أن عرضًا بهذه الضخامة يصعب تجاهله، فإن خسارة عنصر محوري بهذا الحجم ستُربك البنية الهجومية للفريق، وستجبره على خوض مهمة بالغة التعقيد للعثور على بديل مناسب.

ويُظهر هذا الاهتمام مدى تصميم تشيلسي على تعزيز قوته الهجومية بضم واحد من أكثر المهاجمين حيوية في أوروبا، في الوقت الذي يسعى فيه برشلونة جاهدًا لترتيب صفوفه وضمان خليفة مناسب لنجمه البولندي القريب من الرحيل.

ومن المنتظر أن يعيد السعر المقترح النجم الأرجنتيني إلى إنجلترا، بعد أن كان قد لعب سابقا في صفوف مانشستر سيتي، ويبقى التركيز منصبا على قرار أتلتيكو مدريد في التعامل مع هذا العرض التاريخي من عدمه، الذي قد يغير مسار اللاعب في فترة الانتقالات المقبلة.

