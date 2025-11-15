تحركات برشلونة لتحصين نجمه تحبط آمال باريس سان جيرمان

18 حجم الخط

تحرك نادي برشلونة خلال الأيام الأخيرة بخطوات أكثر سرعة لحسم ملف تجديد عقد المدافع إريك جارسيا، في ظل تراجع اهتمام باريس سان جيرمان بالنجم الإسباني.

إريك جارسيا قطعة أساسية في خطة هانز فليك

وترى إدارة النادي الكتالوني أن الوقت قد حان لتحصين اللاعب وضمان استمراره في مشروع هانز فليك خلال المواسم المقبلة، خاصة بعد أن بدا واضحًا أن جارسيا أصبح قطعة أساسية لا يمكن التفريط بها.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، لا يمثل جارسيا صاحب الـ24 عامًا عنصرًا محوريًا فقط في منظومة فليك الحالية، بل يدخل أيضًا ضمن خطط النادي للمستقبل.

وتعود أهمية جارسيا إلى تعدديته التكتيكية، إذ يشغل مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع أو لاعب الوسط المدافع بكفاءة عالية.

وينتهي عقد جارسيا الحالي في يونيو 2026، وقد بدأ برشلونة مفاوضات متقدمة لتجديده، مستهدفًا التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية العام وفقًا لما نقلته الصحيفة.

تفاصيل مفاوضات برشلونة وإريك جارسيا لتجديد عقده

وأكد ديكو، المدير الرياضي للنادي، وجود "فكرة واضحة ببقاء اللاعب"، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة الوضع المالي لبرشلونة خلال المحادثات.

وتستند المفاوضات إلى تمديد لمدة تتراوح بين 4 أو 5 سنوات، بينما يميل جارسيا إلى الإبقاء على مدة أقصر بدلًا من إضافة سنة اختيارية، إلا أنه شدد على أن البقاء في سبوتيفاي كامب نو هو أولويته الأولى.

باريس سان جيرمان مهتم بضم إريك جارسيا

هذا التفاهم المتبادل بين الطرفين دفع عددًا من الأندية إلى التراجع عن تقديم عروض، وعلى رأسها باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي، والذي كان الأكثر اهتمامًا بضم اللاعب.

ورغم أن اسم مدافع برشلونة ظهر في وسائل الإعلام الفرنسية، فإن المصادر المقربة تشير إلى أن اهتمام النادي الباريسي تراجع مؤخرًا.

وكانت صحيفة "ليكيب" قد كشفت أن باريس درس شنَّ هجوم قوي في سوق الشتاء، وحال فشله في ضم اللاعب يناير المقبل كان ينوي تقديم عقد مبدئي يضمن انتقاله في يونيو القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.