الأحد 16 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

عمرو سلامة: بعض أولياء أمور الأطفال الممثلين يستغلونهم ماديًا والعلاقة بينهم مشوهة

قال المخرج عمرو سلامة خلال ندوة "سينما المراهقين: قوة السرد وعلاقته بالصحة النفسية" إن علاقة بعض الأطفال الممثلين بأهلهم مشوهة حيث يستغل بعض الآباء الصغار ماديًا.

وأكد المخرج أنه بسبب هذا الاستغلال يعامل الممثلون آباءهم كالمساعدين، راويًا قصة مازح أنها جعلته يفكر في الامتناع عن الإنجاب، قائلًا: "في أحد الأفلام التي تطلبت وجود عدد كبير من الأطفال في موقع التصوير وجدت طفلا صغيرا يبكي بشدة وعندما سألته عن السبب قال إن رجله مكسورة وبعد إرساله للمستشفى والتأكد من أن قدمه مكسورة فعلا، أخبرت الإنتاج أن يقوموا بتجبيسها سأل والد الطفل عن ثمن التجبيس وأخذه وإرسل الطفل بقدمه مكسورة مرة أخرى لموقع التصوير".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

