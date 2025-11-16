عمرو سلامة يكشف طريقة التعامل مع الأطفال الموهوبين في التمثيل

18 حجم الخط

قال المخرج عمرو سلامة خلال ندوة بعنوان "سينما المراهقين.. قوة السرد وعلاقته بالصحة النفسية" التي ينظمها مهرجان القاهرة السينمائي، إنه يجب التعامل مع الأطفال على أنهم ممثلون كاملون لأن لديهم القدرة على الفهم والإدراك.

وأوضح أنه من الأخطاء الشائعة فى مواقع التصوير هو حضور أولياء الأمور الدائم مع الطفل، وهو الأمر الذي يسبب لهم تشتت وعدم انتباه.

وحرص المخرج على تحية صناع عمل "لام شمسية" لحرصهم على وجود طبيبة نفسية للتعامل مع الأطفال الموجودة في العمل، وأكد أن هذا تسبب في إلهامه في أعماله القادمة مع الأطفال بأنه لابد أن يكون معهم معالج نفسي، مضيفًا: "أتمني أنه يكون هناك قانون أو عرف إجباري حيث لا يتم التصوير إلا بوجود أخصائي نفسي."

وعن اتجاهه للأعمال الموجهة للأطفال: "لم أخف من التصنيف كمخرج للأطفال، فأعمالى مش شبه بعض برغم إن عملين أو ثلاثة يركزون على الفئات العمرية الأصغر".

وأضاف سلامة: "الأعمال الموجهة للأطفال بطلع بيهم مشاعري القديمة وأنا طفل فبعمل بالدراما معالجة لروحي، والسبب التاني الجميل هو إني اتعامل مع السن الصغير كممثلين، لأن بالنسبة للمخرج أفضل شيء هو التعامل مع ممثل موهوب بدون حسابات."

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

ويحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

