أحزاب القائمة الوطنية تواصل حراكها الجماهيري استعدادًا للمرحلة الثانية بانتخابات النواب بالغربية

تواصل أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر فعالياتها الميدانية وحراكها الجماهيري المكثّف بمحافظة الغربية ضمن استعداداتها للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 وسط مشاركة واسعة من قيادات العمل الحزبي وتفاعل ملموس من المواطنين في مختلف المراكز والمدن.

وكان المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب "مستقبل وطن" أمس بمدينة سمنود قد شهد حضورًا واسعا من أبناء وسط الدلتا ودعمًا موسعًا لمرشحي القائمة تستعد أحزاب التحالف اليوم لتنظيم مؤتمر جديد بمدينة طنطا، وذلك بالمنطقة اللوجستية في إطار خطة التحالف لتعزيز التواصل المباشر مع الناخبين وحشد التأييد قبل أيام من جولة الحسم الانتخابي.

ويأتي هذا الحراك المتواصل تأكيدًا على حرص أحزاب القائمة الوطنية على تقديم رؤية موحدة وتعزيز المشاركة السياسية والتعريف ببرامج مرشحيها ضمن منافسة انتخابية تشهد اهتمامًا كبيرًا داخل محافظة الغربية.

