رئيس مياه القناة: الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين انتخابات النواب

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين لجميع لجان الانتخابات مجلس النواب بخدمات مياه الشرب، والصرف الصحي، بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية، والتي تجرى يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الجاري 2025، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم مؤسسات الدولة والمشاركة في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أن خطة العمل تشمل تطهير شامل للمطابق ونقاط التصريف المحيطة بالساحات ومقار اللجان الانتخابية، بالاضافة الي ورفع درجة الجاهزية وتخفيض مناسيب البيارات بمحطات المعالجة خلال أوقات الذروة، وتشكيل نوبتجيات بجميع المناطق والقطاعات مع تواجد مديري القطاعات والمناطق ومسؤولي التشغيل والصيانة علي مدار اليوم خلال فترة الانتخابات.

رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات

وأكد رئيس مجلس ادارة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات والمناطق بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتكليف فرق صيانة وطوارئ بالتواجد الميداني بمحيط المدارس طوال فترة الانتخابات، لضمان سرعة التعامل مع أي أعطال طارئة، وتأمين كافة اللجان الانتخابية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

الدفع بسيارات شفط إضافية

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم تجهيز فرق الصرف الصحي وعربات الكسح للعمل بنظام الورديات على مدار ٢٤ ساعة، بالاضافة الي استمرار أعمال الملس والتطهير جميع شبكات وخطوط الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، لتأمين وسلامة بيئة اللجان، وذلك في إطار حرص الشركة على دعم مؤسسات الدولة والمشاركة في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري الهام، وضمان توفير بيئة آمنة ومهيأة أمام المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، غرفة العمليات الرئيسية بالشركة تعمل على مدار الساعة، مع التنسيق الكامل مع غرف عمليات المحافظات والأحياء والجهات المختصة بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لتلقي أي بلاغات طارئة، وتخصيص عدد من سيارات طوارئ لكل حي ومركز على مستوى محافظات القناة لضمان سرعة الاستجابة، بالأضافة الي استعدادات الكاملة لفرق الطوارئ لتعامل الفوري والسريع مع أي أحداث طارئة.

