الجمعة 14 نوفمبر 2025
سياسة

وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الجمعة، قالت فيه إنه استمرارًا لسلسلة المحتوى التوعوي الذي بدأته الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل"، نشرت اليوم مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات عن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وجاءت المجموعة بعنوان " توعية وتواصل.. المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. المحافظات ودوائر الفردي والقائمة.. الموعد واللجان العامة والفرعية.. الدعاية والصمت".

 

التوعية المتعلقة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

 

وقالت الوزارة في بيانها إن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تابع انتهاء سلسلة التوعية المتعلقة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وما سبقها من سلسلة التوعوية بإجراءات الترشح وخلافه، مشيرة في بيانها الصادر اليوم إلى أن الوزير محمود فوزي، وجه باستمرار نشر هذا المحتوى التوعوي بذات الكثافة والدقة، مع مراعاة اختيار التوقيتات المناسبة لكل مرحلة من مراحل الانتخابات، ومراعاة نشر المحتوى السياسي بشكل مبسط، لا يتعارض مع الدقة، حتى يتسنى للمواطن التعرف على حقوقه ومعرفة واجباته بسهولة.

1000185076
1000185076
1000185077
1000185077
1000185078
1000185078
1000185079
1000185079

انتخابات مجلس النواب

 

وتصدر الوزارة سلسلة اليوم التوعوية لشرح كل ما يتعلق بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث أعلنت المحافظات المقرر إقامة انتخابات المرحلة الثانية بها، فضلًا عن شرح لدوائر الفردي والقائمة، والمواعيد التي قررتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وصولًا إلى مواعيد فتح اللجان في المرحلة الثانية، وشرح للجان الفرعية والعامة، وفترة الدعاية وشروطها، وشرح الصمت الانتخابي ومحدداته، وأسبابه، وعقوبة مخالفته.

