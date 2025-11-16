الأحد 16 نوفمبر 2025
آلاف عائلات خان يونس في العراء بعد تلف الخيام بسبب الأمطار

خان يونس، فيتو
خان يونس، فيتو
باتت آلاف العائلات الفلسطينية في العراء بعد تلف خيامها بسبب الأمطار، وذلك جراء آثار المنخفض الجوي في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الأمم المتحدة، مساء أمس السبت، تضرر أكثر من 13 ألف أسرة من الأمطار في قطاع غزة، وأن آلاف العائلات فقدت القليل الذي كانت تملكه.

الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في قطاع غزة

بدورها، قالت وكالة الأونروا، في بيان السبت: إن الأمطار تزيد صعوبة الأوضاع في قطاع غزة، والعائلات تلجأ إلى أي مكان متاح، بما في ذلك الخيام المؤقتة.

وأضافت الأونروا: الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة، وهي متوافرة لدينا، وندعو إلى السماح لنا بتقديمها للسكان.

 

معاناة سكان غزة تفاقمت بصورة كبيرة مع تأثر المدينة بالمنخفض الجوي

وفي السياق ذاته، قالت بلدية غزة: إن معاناة سكان القطاع تفاقمت بصورة كبيرة مع تأثر المدينة بالمنخفض الجوي، مؤكدة أن الأوضاع في عدد من الأحياء باتت “كارثية” نتيجة تجمعات المياه وارتفاع منسوبها في المناطق المنخفضة.

وأوضحت البلدية أن شبكات تصريف مياه الأمطار في أجزاء واسعة من المدينة تعرضت لدمار سابق؛ الأمر الذي أدى إلى طفح مياه الصرف في الشوارع وتعطل حركة السكان.

وأشارت إلى أن طواقمها تعمل بشكل مكثف على معالجة الانسداد وإعادة فتح مسارات التصريف قدر الإمكان، وسط تحديات كبيرة تتعلق بالإمكانات المحدودة وازدياد البلاغات من مختلف المناطق في غزة.

