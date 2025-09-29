العربية لحقوق الإنسان تدعو لنشر نتائج أنشطة البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى عدوان الاحتلال

زار وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان مقر المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي - هولندا صباح اليوم، حيث التقى فريق محققي ملف فلسطين بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أودع الوفد ملفا بنتائج المرحلة الثالثة من أنشطة البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة المحتل.

يأتي الملف الحالي امتدادا لملف نتائج المرحلة الأولى الذي تم إرساله لفريق التحقيق في أبريل، وملف نتائج المرحلة الثانية الذي أودعه وفد المنظمة لدى المحكمة العام الماضي في يوم ٢٧ سبتمبر.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من جوانب الاهتمام المشترك، وتوفير وفد المنظمة إيضاحات في عدد من النقاط التي تحتاج للتحقق والتأكيد. وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون، وتوفير معلومات إضافية في عدد من الجوانب والتفاصيل ذات الأهمية.

وكانت البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان بالشراكة بين المنظمة العربية لحقوق الإنسان وبين مركز الميزان لحقوق الإنسان (فرع المنظمة في فلسطين المحتلة) منذ فبراير٢٠٢٤، قد نفذت ثلاثة مراحل، شملت تفقد ١٦٠٠ جريح ومريض فلسطيني من بين ٧٧٠٠ يتلقون العلاج في ١١١ مستشفى في مصر، وقامت البعثة بتوثيق إفادات وشهادات ١٥٠ جريحا وبعض مرافقيهم.

كما أجرت تقييما بشأن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي منع تدفق المساعدات الإنسانية بصفة عامة، والمساعدات المنقذة للحياة بصفة خاصة من خلال ٣ زيارات ميدانية لشمال سيناء و٣١ زيارة لمستشفيات مصرية.

وخلال الاجتماع، عبر رئيس المنظمة عن تضامن المنظمة الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة العقوبات الأمريكية والضغوط السياسية لعرقلة مسار العدالة. ونوه شلبي بأهمية استمرار التحقيق على نحو يسهم في رفع معنويات الضحايا.

