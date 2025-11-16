بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

18 حجم الخط

حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر، وفقا لمؤشرات الحصر العددي النتيجة في انتخابات مجلس النواب 2025، بمحافظات المرحلة الأولى التي أجريت قبل أيام في الخارج والداخل، والتي تضم قطاعي “الصعيد، وغرب الدلتا”.

موقف القائمة الوطنية في قطاع القاهرة

ومن المتوقع أن تحسم أيضا القائمة الوطنية من أجل مصر، النتيجة في انتخابات محافظات المرحلة الثانية التي تنطلق خلال أيام بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا.

وعقب إعلان النتيجة رسميا، تكون القائمة الوطنية حسمت جميع المقاعد المخصصة لنظام القوائم، بواقع 248 مقعدا، وهم نصف إجمالي مقاعد مجلس النواب 568 مقعدا، بالإضافة إلى تعيينات رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن القائمة الوطنية من أجل مصر تضم 12 حزبا على النحو التالي: مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري، الوفد، العدل، المصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، والتجمع، والمؤتمر، والحرية المصري، وإرادة جيل، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

محافظات قطاع شمال وجنوب الصعيد في انتخابات مجلس النواب

ويضم قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد محافظات: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان”، وله 102 مقعدا.

أسماء الفائزين في قطاع غرب الدلتا بانتخابات مجلس النواب

بينما تضم القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع غرب الدلتا 3 محافظات هي: “الإسكندرية، البحيرة، ومطروح”، 40 نائبا.

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

وتستكمل القائمة الوطنية من أجل مصر، تحركاتها في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم قطاعي "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، و"شرق الدلتا".

ويضم قطاع شرق الدلتا محافظات: الشرقية- دمياط - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء - شمال سيناء، بواقع 40 مقعدا موزعة على المحافظات السبعة.

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

ويضم قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا محافظات: “القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ”، بواقع 102 مقعدا موزعة على على المحافظات الستة.

ضوابط الفوز في انتخابات مجلس النواب

وحدد قانون مجلس النواب، ضوابط الفوز في الانتخابات سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، حيث يعتبر فائزا كل من حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وإذا لم تتوافر الأغلبية يعاد الانتخاب على المقاعد الفردية بين المترشحين، بينما على القوائم إذا لم تترشح غير قائمة واحدة شرط أساسي الحصول على نسبة 5% من إجمالي عدد أصوات الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات.

نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب

وتنص المادة (23) من قانون مجلس النواب على: في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويُحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

نصاب فوز القوائم في انتخابات مجلس النواب

وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

موقف المرشح الوحيد والقائمة الوحيدة في انتخابات مجلس النواب

فيما تنص المادة (24) من قانون مجلس النواب على: إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أُجرى الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

