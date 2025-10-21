الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مجلة "The Law" تكرّم الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي بثلاث جوائز لعام 2025

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

فى احتفال رفيع المستوى أقامته مجلة The Law بقصر القبة بالقاهرة بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق منصتها القانونية الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، أعلنت المجلة فوز الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بثلاث جوائز مرموقة لعام 2025.

وحصد فريق الإدارة القانونية بالبنك جائزتي:
• Best In-House Legal Team – Egypt
• Diversity & Inclusion Award

كما فاز الأستاذ محمود عباس — الرئيس التنفيذي للقطاع القانوني بالبنك التجاري الدولي — مصر (سي اي بي - CIB) بجائزة:
• General Counsel of the Year – Egypt

وأكد محمود عباس رئيس القطاع القانوني بالبنك خلال كلمته أن هذه الجوائز تعكس التزام البنك بمعايير الحوكمة القانونية والتميز المؤسسي، موجهًا الشكر لفريق العمل ومثمنًا دعم إدارة البنك للمنظومة القانونية كما عبر عن سعادته بالحصول علي تلك الجوائز والتي تاتي بالتزامن مع احتفال البنك بمرور خمسين عام علي تاسيسه

وشهد الحفل حضور نخبة من قيادات المؤسسات المالية والقانونية، وممثلي مكاتب المحاماة الدولية، إلى جانب شخصيات قضائية وتشريعية، لتكريم أبرز النماذج المهنية المؤثرة فى القطاع القانوني بمصر والخليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

CIB البنك التجارى الدولى البنك البنك التجاري التجارى الدولى الشرق الأوسط المؤسسات المالية القطاع القانوني

مواد متعلقة

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

تراجع كبير يضرب أسعار الذهب وهذا العيار يهبط إلى 4950 جنيها

قفزة في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (آخر تحديث)

الذهب يفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع وهذا العيار يسجل 6730 جنيها

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 21-10-2025

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين، عيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

دار الإفتاء: الخميس غرة شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

رئيس إسرائيل بحث مع عائلات الأسرى إمكانية العفو عن نتنياهو

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

ختام برنامج مجلس الدولة لدفعتي 2020 -2021 بالأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

بيراميدز يفوز على فاركو بثنائية في الدوري الممتاز ويصعد للمركز السادس

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

ما هو حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب؟ أمين الفتوى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية