ضبط 3 متهمين بالتحرش والاعتداء على فتيات بالغربية

تمكنت أجهزة مباحث قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية من ضبط 3 أشخاص تورطوا في واقعة التحرش والاعتداء على عدد من الفتيات بشارع شكري القوتلي.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين كانوا يستقلون دراجات نارية بشارع شكري القوتلي في مدينة المحلة، واعتدوا على الفتيات باستخدام عصي محدثين حالة من الفزع بين الأهالي والمارة بالمنطقة.

وعقب تلقي البلاغ تحركت قوة من مباحث قسم أول المحلة إلى موقع الحادث، حيث تم فحص كاميرات المراقبة وتحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين؛ تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

