الأربعاء 12 نوفمبر 2025
سماع دوي انفجار في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية. 

وكان مجمع ناصر الطبي أفاد باستشهاد طفل، إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة قبل يومين.

استشهاد طفل في قطاع غزة 

وفي وقت سابق استهدف قصف مدفعي شرق بلدة المصدر، وسط قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوبي طوباس بالضفة الغربية.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، استشهاد 40 طفلا فلسطينيا في الضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري. 

استشهاد 65 فلسطينيا في جنين

وتابعت الأمم المتحدة: استشهاد 65 فلسطينيا في جنين أي ما يقارب ثلث إجمالي عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العام.. أكثر من 90 حادثا مرتبطا بالتعليم بالضفة وتعطيل الدراسة لأكثر من 12 ألف طالب بين يوليو وسبتمبر.. أكثر من 86 هجوما للمستوطنين مرتبطا بموسم قطف الزيتون في 50 قرية بالضفة منذ 1 أكتوبر الماضي.

 

إسرائيل الإحتلال الإسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة جنوبي قطاع غزة خان يونس

