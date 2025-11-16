الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على سعر الإسترليني أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الأحد

الاسترلينى
الاسترلينى
18 حجم الخط

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري خلال حركة تعاملات اليوم الاحد 16 نوفمبر 2025، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، وفقا لآخر التحديثات. 

وترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر الإسترليني في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم. 

اقرأ التالي: سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه اليوم الأحد في المركزي

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 61.93 جنيه. 

سعر البيع 62.12 جنيه. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سعر الشراء 61.80 جنيه. 

سعر البيع 62.37 جنيه. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدى أجريكول

سعر الشراء 61.80 جنيه. 

سعر البيع 62.37 جنيه. 

الاسترلينى - فيتو 
الإسترليني - فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطنى الأهلي 

سعر الشراء 61.80 جنيه. 

سعر البيع 62.37 جنيه. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 61.80 جنيه. 

سعر البيع 62.37 جنيه. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 61.80 جنيه. 

سعر البيع 62.37 جنيه. 

الاسترلينى - فيتو 
الإسترليني - فيتو 

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني ؟ 

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling، ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم، أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

 ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

الجنيه الإسترليني

لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال إن تسمية استرليني بالإنجليزية Sterling تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرليني Sterlings حيث كانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينغات "pounds of sterlings". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجنيه الإسترليني في بنك كريدي الجنيه الاسترلينى سعر الجنيه الاسترلينى سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطنى الاهلى سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي إجريكول سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر حركة تعاملات اليوم

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بالبنك المركزي

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية الأحد 16 نوفمبر 2025

أسعار سبائك الذهب صباح اليوم الأحد بالصاغة

آخر تطورات أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الأحد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد (تحديث لحظي)

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة صباح اليوم الأحد

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت (تحديث لحظي)

بعد التراجع الأخير، تطورات أسعار الذهب في السوق المحلي

الأكثر قراءة

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

خلاف بين وزير الري ومسئول سابق على "فيس بوك" يفتح ملف مشكلات الصرف الزراعي

سيدة تقتل زوجها طعنا أمام أطفالهما بعد مشادة كلامية بالعجمي

إسرائيل تسرق 17 ألف قطعة أثرية من متحف قصر الباشا بغزة

موعد مباراة إنجلترا وألبانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

بالأسماء، إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص ونقل بطريق ميناء الدخيلة في الإسكندرية

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجندي: العلم يفسّر الكون والدين يحدد غاية الإنسان

صوت صدح بالإيمان، أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى وفاته

تزامنا مع اليوم الدولي للتسامح، حكماء المسلمين يدعو لإعلاء قيم التسامح والحوار البناء

المزيد
الجريدة الرسمية