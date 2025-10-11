السبت 11 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

آخر تطورات سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

الاسترلينى - فيتو
الاسترلينى - فيتو

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، خلال حركة تعاملات اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، في  البنك المركزي المصري، وفقا لآخر التحديثات. 

وترصد “فيتو” آخر تطورات  سعر الإسترليني في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم. 

الجنيه الإسترليني - فيتو 
سعر الجنيه الإسترليني، فيتو 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سعر الشراء 63.67 جنيها. 

سعر البيع 63.87 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سعر الشراء 63.67 جنيها. 

سعر البيع 63.87 جنيها. 

سعر الجنيه الاسترليني في بنك كريدى أجريكول

سعر الشراء 63.67 جنيها. 

سعر البيع 63.87 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطنى الأهلي 

سعر الشراء 63.67 جنيها. 

سعر البيع 63.87 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 63.67 جنيها. 

سعر البيع 63.87 جنيها. 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجارى الدولى 

سعر الشراء 63.67 جنيها. 

سعر البيع 63.87 جنيها. 

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني ؟ 

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإسترليني Pound Sterling، ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم، أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.

الجنيه الإسترليني - فيتو 
سعر الجنيه الإسترليني، فيتو 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

 ويعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي عملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

سعر الجنيه الاسترليني
سعر الجنيه الاسترليني، فيتو

الجنيه الإسترليني

 لا يعرف بالضبط أصل كلمة جنيه استرليني، فيقال إن تسمية استرليني بالإنجليزية Sterling تعود إلى العصور الأنجلوسكسونية عندما كان يطلق على النقود اسم استرليني Sterlings حيث كانت تصك من الفضة وكان وزن 240 من هذه الاسترلينات يعادل باوند واحد، حيث كانت الكميات الكبيرة من النقود تدفع باستخدام باوند من الاسترلينغات "pounds of sterlings".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسترليني في البنك المركزي المصري الإسترليني في بنك كريدي إجريكول الإسترليني في بنك مصر الإسترليني البنك التجارى الدولى البنك المركزى المصرى البنك التجاري البنك المركزي والبنوك المصرية البنوك المصرية البنوك البنك المركزى

مواد متعلقة

انهيار مفاجئ في سعر الجنيه الذهب

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم السبت

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك اليوم (آخر تحديث)

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الفضة.. شروط دخول مزاد سيارات الجمارك.. الرقابة المالية تضيف 6 شركات على القائمة السلبية.. رانيا المشاط تجتمع مع المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط

أسعار الذهب في الصاغة (تحديث لحظي)

سعر صرف الدولار في البنك المركزي اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

إغلاق جميع بوابات سد النهضة، شراقي: صور الأقمار الصناعية تكشف تخبط الإدارة الإثيوبية

آخر مستجدات تشكيل القائمة الوطنية لخوض انتخابات مجلس النواب

قرار قضائي جديد بشأن دعوى زينة ضد أحمد عز

4585 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

مفاجأة سارة لنجم الأهلي بعد التعاقد مع ييس توروب

الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ خلال أيام

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الجمعة

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الطريق للنهائي.. مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تزامنًا مع اليوم العالمي للفتاة، الأزهر: حسن تربية البنات من هدي النبي

الأوقاف: الإسلام كفل للطفل حقه في الرعاية والحماية النفسية والجسدية

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

المزيد
الجريدة الرسمية