الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القوات الروسية تعلن تحرير بلدتي مالايا توكماتشكا ورافنوبوليه في مقاطعة زابوروجيه

روسيا، فيتو
روسيا، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت  القوات الروسية تحرير بلدتي مالايا توكماتشكا ورافنوبوليه في مقاطعة زابوروجيه، بحسب الدفاع الروسية.

وقبل وقت سابق، أعلنت عن صد 6 هجمات لوحدات من القوات الأوكرانية من جهة بلدة جريشينو في دونيتسك كانت تهدف لفك الحصار عن التشكيلات الأوكرانية المحاصرة، والقضاء على نحو 1250 عسكريا أوكرانيا في عمليات للقوات المسلحة الروسية على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بصد 7 هجمات للقوات الأوكرانية بمنطقة غريشينو في دونيتسك أثناء محاولة رفع الحصار عن مجموعاتها المطوقة هناك.

هجمات باستخدام مركبات مدرعة شنها اللواء الآلي 32

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تم صد سبع هجمات، منها ثلاث هجمات باستخدام مركبات مدرعة، شنها اللواء الآلي 32 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو فيريا جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف فك الحصار عن المجموعة المحاصرة التابعة لقوات كييف".

العمل الروسي متواصل لتحديد جدوى  التجارب النووية

وفي سياق آخر، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن العمل متواصل لتحديد جدوى التجارب النووية في روسيا، وأنه لا جديد حتى الآن في هذا الشأن.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول العمل على تحديد جدوى إجراء تجارب نووية في روسيا: "في الوقت الحالي، العمل جارٍ على هذا الأمر، وفقًا لتعليمات الرئيس الروسي.. لا توجد أي مستجدات حتى الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئاسة الروسية المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف القوات الروسية أوكرانيا جمهورية دونيتسك الشعبية

مواد متعلقة

القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية متعددة وبيسكوف يؤكد استمرار دراسة التجارب النووية

القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا

القوات الروسية تحرير بلدة بريفوليه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

الأكثر قراءة

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

انخفاض يضرب البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025

هل يجوز التحقيق مع المتهم في عدم وجود المحامي وفق الإجراءات الجنائية؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

أسعار الخضار اليوم، الجزر يدخل خريطة التخفيضات وتهاوي الفاصوليا والبطاطس تسجل 16 جنيها

وزيرة التضامن: لدينا 48 ألف حضانة يعمل بها 254 ألف عامل و75% منها غير مرخص

كأس العين الدولية، موعد مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي والقنوات الناقلة

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الدوري المصري

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صوت صدح بالإيمان، أبرز المحطات في حياة الشيخ نصر الدين طوبار في ذكرى وفاته

تزامنا مع اليوم الدولي للتسامح، حكماء المسلمين يدعو لإعلاء قيم التسامح والحوار البناء

دار الإفتاء تواصل عقد مجالسها في مختلف المحافظات لنشر الوعي الديني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads