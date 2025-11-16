القوات الروسية تعلن تحرير بلدتي مالايا توكماتشكا ورافنوبوليه في مقاطعة زابوروجيه

18 حجم الخط

أعلنت القوات الروسية تحرير بلدتي مالايا توكماتشكا ورافنوبوليه في مقاطعة زابوروجيه، بحسب الدفاع الروسية.

وقبل وقت سابق، أعلنت عن صد 6 هجمات لوحدات من القوات الأوكرانية من جهة بلدة جريشينو في دونيتسك كانت تهدف لفك الحصار عن التشكيلات الأوكرانية المحاصرة، والقضاء على نحو 1250 عسكريا أوكرانيا في عمليات للقوات المسلحة الروسية على مختلف محاور القتال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بصد 7 هجمات للقوات الأوكرانية بمنطقة غريشينو في دونيتسك أثناء محاولة رفع الحصار عن مجموعاتها المطوقة هناك.

هجمات باستخدام مركبات مدرعة شنها اللواء الآلي 32

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تم صد سبع هجمات، منها ثلاث هجمات باستخدام مركبات مدرعة، شنها اللواء الآلي 32 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو فيريا جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف فك الحصار عن المجموعة المحاصرة التابعة لقوات كييف".

العمل الروسي متواصل لتحديد جدوى التجارب النووية

وفي سياق آخر، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن العمل متواصل لتحديد جدوى التجارب النووية في روسيا، وأنه لا جديد حتى الآن في هذا الشأن.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول العمل على تحديد جدوى إجراء تجارب نووية في روسيا: "في الوقت الحالي، العمل جارٍ على هذا الأمر، وفقًا لتعليمات الرئيس الروسي.. لا توجد أي مستجدات حتى الآن".

