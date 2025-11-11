الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية متعددة وبيسكوف يؤكد استمرار دراسة التجارب النووية

القوات الروسية، فيتو
القوات الروسية، فيتو
18 حجم الخط

 أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بصد 7 هجمات للقوات الأوكرانية بمنطقة غريشينو في دونيتسك أثناء محاولة رفع الحصار عن مجموعاتها المطوقة هناك.

هجمات باستخدام مركبات مدرعة، شنها اللواء الآلي 32

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تم صد سبع هجمات، منها ثلاث هجمات باستخدام مركبات مدرعة، شنها اللواء الآلي 32 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية من منطقة غريشينو فيريا جمهورية دونيتسك الشعبية، بهدف فك الحصار عن المجموعة المحاصرة التابعة لقوات كييف".

العمل الروسي متواصل لتحديد جدوى التجارب النووية 

وفي سياق اخر، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن العمل متواصل لتحديد جدوى التجارب النووية في روسيا، وأنه لا جديد حتى الآن في هذا الشأن.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول العمل على تحديد جدوى إجراء تجارب نووية في روسيا: " في الوقت الحالي، العمل جارٍ على هذا الأمر، وفقًا لتعليمات الرئيس الروسي. لا توجد أي مستجدات حتى الآن".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دونيتسك الشعبية دميتري بيسكوف جمهورية دونيتسك باكستان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الدفاع الروسية

مواد متعلقة

روسيا: نبني علاقة مع سوريا بعيدا عن اتفاقاتها مع أمريكا

روسيا تحبط عملية استخباراتية أوكرانية بريطانية لاختطاف مقاتلة "ميج" مجهزة بصواريخ "كينجال"

بيسكوف: محادثات بوتين وترامب قد تستغرق من 6-7 ساعات

الأكثر قراءة

البلدي تغازل المواطنين، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

نجوم الغناء الشعبي يودعون إسماعيل الليثي في جنازة مؤثرة بإمبابة

السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي

الأم قاصر، التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في واقعة أطفال الزقازيق

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أعرف التفاصيل

"أنا خايفة وبصرخ علشان أحمي نفسي"، حكاية ابنة وزير سابق تستغيث من أقاربها بسبب الميراث (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى عن واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير: "العبادة ليست للاستعراض أو الإدانة"

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads