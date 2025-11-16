لإضافة بُعد روحي وتربوي، الجندي يوضح سبب وجود مصطفى حسني في لجنة تحكيم "دولة التلاوة"

18 حجم الخط

كشف الدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف عن سبب وجود الداعية الإسلامي مصطفى حسني ضمن فريق لجنة تحكيم مسابقة “ دولة التلاوة”، مشيرًا إلى أن مصطفى حسني قيمة مضافة وليس موضع اعتراض.

وأشار إلى أنه يجب التفريق بين “التحكيم العلمي” و“الإضافة الإيمانية والتربوية”، وأن المسابقة لها محكمون متخصصون هم أصحاب القرار في الدرجات والتقييم، وهذا حقهم العلمي والمهني.

الجندي يوضح سبب وجود مصطفى حسني في مسابقة دولة التلاوة

وأضاف “فخري” عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن وجود مصطفى حسني فليس لتحكيم التلاوة، وإنما لإضافة بُعد روحي وتربوي وإعلامي يُكمل الصورة ويخدم رسالة البرنامج، لافتا إلي أن وجود مصطفى حسني عبارة عن: كلمة نور، فكرة إيمانية، رسالة تربط الجمهور بالآية.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد أن البرنامج ليس “مباراة أصوات” فقط، بل مدرسة قرآنية كاملة، وهو ما يعني أن وجوده ليس له تأثير على التحكيم، وهو لا يعطي نقاطًا ولا يخصم درجات ولا يتدخل في التقييم الفني، هو فقط يقدم إضاءات تربوية ودعوية حول المعاني.



لجنة تحكيم تضم قممًا دينية وصوتية

وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في العالم الإسلامي، وهم: الشيخ حسن عبد النبي (وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر)، الدكتور طه عبد الوهاب (خبير الاصوات والمقامات)، الداعية الإسلامي مصطفى حسني، القارئ الشيخ طه النعماني.



كما يشارك عدد من كبار ضيوف الشرف، من بينهم: الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، فضيلة الدكتور علي جمعة، القارئ الشيخ أحمد نعينع، القارئ عبدالفتاح الطاروطى، الشيخ جابر البغدادي، بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا بأصواتهما وبثه على قناة «مصر قرآن كريم»، مع تشرفهما بإمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

ويعد برنامج دولة التلاوة خطوة رائدة لإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير، وتقديم جيل جديد من المواهب القرآنية التي تحمل رسالة النور والهدى إلى العالم.

