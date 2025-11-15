دموع الأخلاق والروحانية، المتسابق عبد الله يبكي بعد خسارته في «دولة التلاوة» (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت الحلقة الثانية من برنامج «دولة التلاوة» لحظة مؤثرة حين انفجر المتسابق عبد الله عبدالموجود بالبكاء عقب إعلان نتيجة الحلقة، حيث اختارت لجنة التحكيم الفائز القارئ محمد وفيق حسن.

لجنة التحكيم تبتهج بالأداء وتواسي المتسابق



على الرغم من الخسارة، حرص أعضاء لجنة التحكيم على تهدئة المتسابق وطمأنته بأن دموعه تعكس صدق مشاعره وإخلاصه في حمل أمانة القرآن الكريم.

البرنامج يعكس أهمية الروحانية والأخلاق في المنافسة، ويؤكد أن كل المتسابقين هم فائزون بقيمتهم ومجهودهم، وأن المشوار في «دولة التلاوة» ليس فقط للحصول على الجوائز، بل لإحياء حب التلاوة وإتقانها.

برنامج «دولة التلاوة».. انطلاقة قوية وجوائز كبرى



انطلقت أولى حلقات البرنامج يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في تمام التاسعة مساءً، ويُعرض أسبوعيًا يومي الجمعة والسبت عبر قنوات الحياة، CBC، الناس، مصر قرآن كريم، منصة Watch It

ويُعد البرنامج أضخم مسابقة لاكتشاف مواهب التلاوة في العالم العربي، حيث يتنافس المشاركون على جوائز ضخمة تُمنح لأفضل الأصوات التي تُجيد أحكام التلاوة والمقامات الصوتية.

إقبال غير مسبوق في التصفيات



شهدت التصفيات التمهيدية إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر.

وبعد مراحل متعددة من التصفية والاختبارات الدقيقة، تم اختيار أفضل 32 قارئًا لخوض المنافسة في الحلقات النهائية.

وتشرف على مراحل التصفية لجنة علمية تابعة لوزارة الأوقاف، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

لجنة تحكيم من كبار علماء القراءات



يضم برنامج «دولة التلاوة» لجنة تحكيم رفيعة المستوى، تضم نخبة من أبرز القامات الدينية والصوتية الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، الداعية الإسلامي مصطفى حسني، القارئ الشيخ طه النعماني.

