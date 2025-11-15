درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

18 حجم الخط

انتهت حلقة اليوم من برنامج «دولة التلاوة» بخروج اثنين من المتسابقين، حيث أشادت لجنة التحكيم بجميع المشاركين على جودة الصوت والأداء المتميز، مؤكدة أن المنافسة كانت قوية ومتقاربة.

شهدت الحلقة مواجهة مباشرة بين المتسابقين عبد الله عبد الموجود ومحمد وفيق، واختارت لجنة التحكيم محمد وفيق للتأهل، بينما خرج المتسابق محمد سعيد عبد العليم من المنافسة.

الدرجات تعكس قوة التنافس في مسابقة دولة التلاوة

حصل كل من محمد حسن عبدالحليم ومحمد أبو العلا على 269 درجة، فيما نال محمد عبد العليم ومحمد وفيق 262 درجة. سجل عبد الله عبد الموجود ومحمد محفوظ 263 درجة لكل منهما، بينما جاء يوسف عبد العزيز بـ267 درجة، واحتل القارئ أحمد علي المركز الأول محققًا أعلى درجة بـ270، ما يبرز التميز في تلاوته.

برنامج «دولة التلاوة».. انطلاقة قوية وجوائز كبرى

وانطلقت أولى حلقات البرنامج يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في تمام التاسعة مساءً، ويُعرض أسبوعيًا يومي الجمعة والسبت عبر قنوات الحياة، CBC، الناس، مصر قرآن كريم، منصة Watch It

ويُعد البرنامج أضخم مسابقة لاكتشاف مواهب التلاوة في العالم العربي، حيث يتنافس المشاركون على جوائز ضخمة تُمنح لأفضل الأصوات التي تُجيد أحكام التلاوة والمقامات الصوتية.

إقبال غير مسبوق في التصفيات

وشهدت التصفيات التمهيدية إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر.

وبعد مراحل متعددة من التصفية والاختبارات الدقيقة، تم اختيار أفضل 32 قارئًا لخوض المنافسة في الحلقات النهائية.

وتشرف على مراحل التصفية لجنة علمية تابعة لوزارة الأوقاف، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

لجنة تحكيم من كبار علماء القراءات



يضم برنامج «دولة التلاوة» لجنة تحكيم رفيعة المستوى، تضم نخبة من أبرز القامات الدينية والصوتية الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، الداعية الإسلامي مصطفى حسني، القارئ الشيخ طه النعماني.

