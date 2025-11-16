كفاية دهسا للمواطن، خبير غذاء يحذر الحكومة من ارتفاع الأسعار بعد انخفاض استهلاك المصريين للحوم

18 حجم الخط

انخفاض حاد لاستهلاك المصريين للحوم، وجه الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة وخبير دولي في الغذاء والحبوب، رسالة قوية للحكومة المصرية، بعد صدور استطلاع رأي حديث، يكشف الانخفاض الحاد لاستهلاك المصريين للحوم حيث وصل إلى النصف، حيث وصل الاستهلاك السنوي للمواطن من اللحوم 10 كيلو جرامات، بينما كان 18 كيلو من 5 سنوات.

تحذير للحكومة من ارتفاع الأسعار لانخفاض استهلاك اللحوم



وطالب الدكتور نادر نور الدين بالالتفات للمواطن المصري، وعدم رفع الأسعار، حيث قل معدل استهلاك المصري من اللحوم بدرجة أقل من نصف معدل الاستهلاك العالمي الذي يبلغ 40 كيلو للفرد في العام، بينما انخفض معدل استهلاك المصري إلى 10 كيلو في العام، قائلًا: " كفاية دهس للمواطن واعطوه كل اهتمامكم في الفترة القادمة".

تراجع استهلاك المصريين للحوم، فيتو



وقال الدكتور نادر نور الدين، عبر "الفيس بوك"، في تعليقه على انخفاض معدل استهلاك المصري من اللحوم: "انخفاض استهلاك المواطن من اللحوم!؟ زعلت جدًا لما وصلني هذا الميل من بصيرة، وهى جهة حكومية عن انخفاض استهلاك المواطن المصرى من اللحوم إلي النصف ١٠ كجم سنويًا، بدلًا من ١٨كجم من خمس سنوات، واللي هو أصلًا أقل من نصف معدل الاستهلاك العالمي للفرد من ٤٠-٤٤ كجم سنويا!!"

وفي رسالته التي وجهها للحكومة المصرية، قال الدكتور نادر نور الدين: "كفاية رفع أسعار وعذاب للناس والادعاء بأن الأحوال في تحسن بينما هى عكس ذلك".

وتابع الدكتور نادر نور الدين رسالته الموجهة للحكومة، فقال: "كفاية دهس للمواطن وأعطوه كل اهتمامكم في الفترة القادمة، وأوقفوا أي تفكير قادم لرفع أسعار أي شيء، لأنه سيكون سحبا من نفقات الغذاء للأسرة، وإلا استشرت أمراض سوء التغذية والأنيميا واستقبلت المستشفيات أعدادا مضاعفة!.. صعبتم حياه المواطن وحان وقت إصلاحها"

انخفاض استهلاك المصريين للحوم ينذر بكارثة



الجدير بالذكر أن مركز "بصيرة" لأبحاث الرأي العام كشف في إحصائية حديدة له عن تدهور حاد في استهلاك اللحوم الحمراء في مصر، حيث انخفض نصيب الفرد السنوي إلى حوالي 9 كيلو جرام في عام 2022، مقارنة بـ 18 كجم في عام 2018، مسجلا بذلك تراجعا بلغت نسبته 50% خلال أقل من خمس سنوات.

بدائل للمصريين عن استهلاك اللحوم، فيتو



ويضع هذا التراجع استهلاك المصريين من اللحوم في مرتبة متدنية عالميًا؛ إذ يقدر متوسط استهلاك اللحوم الحمراء في مصر بنحو 10 كيلو جرامات للفرد سنويًا، وهو ما يمثل أقل من ربع المتوسط العالمي البالغ حوالي 34 كيلو جراما.

وأوضح تقرير مركز بصيرة حدوث فجومة بين استهلاك المصريين للحوم ومستوى الاستهلاك العالمي، حيث أكد التقرير أن إجمالي استهلاك اللحوم في مصر (الحمراء والبيضاء) وصل نحو 25 كيلو جرام للفرد سنويًا في عام 2022، ما يعني أقل من 60% من المتوسط العالمي لاستهلاك اللحوم والتي تبلغ 41.9 كيلو جرام سنويًا للفرد.

وأشار التقرير إلى ارتفاع طفيف في أستهلاك الدواجن (اللحوم البيضاء)، التي تمثل الجزء الأكبر من الاستهلاك حيث بلغ نحو 21.5 كيلو جرام، غير أن هذه الزيادة لم تستطع تعويض النقص الحاد في اللحوم الحمراء.

ارتفاع الأسعار الجنوني وضعف القوة الشرائية وراء انخفاض استهلاك اللحوم



وأرجع تقرير بصيرة الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض الملحوظ في استهلاك المصريين للحوم إلى سببين رئيسيين، أهمهما ارتفاع الأسعار "الجنوني"، حيث وصل سعر الكيلو جرام من اللحوم الحمراء، حاليًا، نحو 400 جنيه، مقارنة بـ 35 جنيها فقط عام 2005.

كما أدى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين إلى حدوث التضخم والأزمة الاقتصادية، ولجأت الأسر المصرية إلى بدائل أرخص وأقل جودة، مثل الكبدة والرئتين والدواجن.

إنخفاض استهلاك المصريين للحوم، فيتو



وأوضح التقرير أن هذا الوضع أدى إلى تفاقم الفجوة الغذائية في مصر، حيث تحتاج مصر نحو 1.3 مليون طن من اللحوم سنويًا، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 800 ألف طن، مما أدى لاعتماد مصر على الاستيراد لتغطية حوالي 40% من احتياجاتها.

وأكد التقرير أن استمرار انخفاض استهلاك اللحوم الحمراء يمثل أزمة غذائية متفاقمة، تهدد التغذية السليمة، خاصة لدى الأطفال والفئات الأكثر ضعفًا اقتصاديًا، ما يؤدي لزيادة خطر نقص البروتين الحيواني، وتدفع المصريين نحو استهلاك اللحوم المغشوشة أو غير مضمونة المصدر.



