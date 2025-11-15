حليفة سابقة للرئيس الأمريكي ترامب تتلقى سيلا من التهديدات

18 حجم الخط

أفادت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، الحليفة السابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، بتلقيها تهديدات عديدة بتشجيع من الرئيس الأمريكي، الذي وصفها بأنها عار على الحزب الجمهوري، عقب تزايد انتقاداتها.



وجاء في منشور للنائبة عن ولاية جورجيا جنوب شرق على منصة "إكس": "أتلقى حاليًا اتصالات من شركات أمنية خاصة مع تحذيرات بشأن أمني، بينما يؤجج أقوى رجل في العالم ويشجع سيلًا من التهديدات ضدي".



وأعربت النائبة، التي كانت داعمة سابقة للملياردير الجمهوري، عن أسفها لكونه "رجلًا دعمته وساعدت في انتخابه".

يأتي هذا بعد يوم من إعلان ترامب على منصته "تروث سوشال" قطع العلاقة مع هذه الشخصية السابقة في حركة "ماغا" (لنجعل امريكا عظيمة مجددًا) التي أطلقها، واستعداده لدعم مرشح جمهوري آخر في انتخابات تمهيدية ضدها.



ووصف ترامب النائبة الجمهورية بأنها "مخبولة لا تفعل شيئًا سوى الشكوى"، كما استهدفها ترامب بمنشورين على منصته، اعتبر في أحدهما أن "مارجوري "الخائنة" غرين هي عار على حزبنا".

