السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: أحذر أبنائي دائما من المخدرات والكحول والسجائر

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو
18 حجم الخط

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع موقع GB News البريطاني، على الصحفية بيف تيرنر لأنها طرحت عليه سؤالا لم يسمعه من قبل حول تشابه مسؤوليات الرئيس مع مهمة الأب في العائلة.

تشابه بين وظيفة رئيس الدولة ومهمة الأب في العائلة

وخلال مقابلة مع الرئيس الأمريكي، أشادت الصحفية تيرنر بمهارات ترامب في تربية الأبناء وسألته هل هناك تشابه بين وظيفة رئيس الدولة ومهمة الأب في العائلة.

ورد ترامب بالقول: "لم أفكر في هذا قط. لا أصدق أنه تم طرح سؤال لم أفكر فيه قط، ولم يُطرح عليّ من قبل".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يحب الولايات المتحدة ويحب شعبها.

وقام موقع "جي بي نيوز" بنشر هذا المقتطف من المقابلة بشكل منفصل على موقعه الإلكتروني، وعلق عليه على النحو التالي: "ترامب يمتدح الصحفية ببيف تيرنر".

ترامب يحذر أبناءه من المخدرات والكحول والسجائر

وفي الوقت نفسه، لم يقدم ترامب إجابة مباشرة عن السؤال، وفقط قال إنه شاهد في حياته العديد من الأطفال الرائعين لآباء رائعين، لكنهم مع مرور الوقت سلكوا مسارات سيئة، وقال إنه في تربية أطفاله، يحذرهم دائما من المخدرات والكحول والسجائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى تربية الأبناء الولايات المتحدة المخدرات السجائر الكحول

مواد متعلقة

FBI يرفض ادعاءات بإخفاء أدلة خطيرة عن محاولة اغتيال ترامب

ورط بيل كلينتون، ترامب يرد على رسالة إبستين التي تؤكد علمه بملف الفتيات القاصرات

لغز عمره 88 عاما، إدارة ترامب تبدأ بنشر ملفات أميليا إيرهارت (صور)

ترامب يتعهد بمقاضاة "بي بي سي": سأطلب تعويضا بالمليارات

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بوركينا فاسو تطيح بألمانيا من كأس العالم للناشئين وتضرب موعدا مع أوغندا

بلجيكا تتعادل أمام كازاخستان 1-1 وتؤجل صعودها لنهائيات كأس العالم

البرازيل تتقدم على السنغال بثنائية استيفاو وكاسيميرو في الشوط الأول (فيديو)

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

كأس العالم للناشئين، منتخب بوركينا فاسو يتقدم على ألمانيا بهدف في الشوط الأول

بعد مصرعه في حادث مروع، جمال شعبان يكشف مرضا أصاب محمد صبري قبل وفاته بيومين

رئيس المتحف المصري الكبير يوضح تفاصيل نظام حجز التذاكر الجديد (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

مختار جمعة: سقوط الأمم يبدأ من أخلاقها وعقلها وروابطها الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads