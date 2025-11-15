ترامب: أحذر أبنائي دائما من المخدرات والكحول والسجائر

18 حجم الخط

أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع موقع GB News البريطاني، على الصحفية بيف تيرنر لأنها طرحت عليه سؤالا لم يسمعه من قبل حول تشابه مسؤوليات الرئيس مع مهمة الأب في العائلة.

تشابه بين وظيفة رئيس الدولة ومهمة الأب في العائلة

وخلال مقابلة مع الرئيس الأمريكي، أشادت الصحفية تيرنر بمهارات ترامب في تربية الأبناء وسألته هل هناك تشابه بين وظيفة رئيس الدولة ومهمة الأب في العائلة.

ورد ترامب بالقول: "لم أفكر في هذا قط. لا أصدق أنه تم طرح سؤال لم أفكر فيه قط، ولم يُطرح عليّ من قبل".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يحب الولايات المتحدة ويحب شعبها.

وقام موقع "جي بي نيوز" بنشر هذا المقتطف من المقابلة بشكل منفصل على موقعه الإلكتروني، وعلق عليه على النحو التالي: "ترامب يمتدح الصحفية ببيف تيرنر".

ترامب يحذر أبناءه من المخدرات والكحول والسجائر

وفي الوقت نفسه، لم يقدم ترامب إجابة مباشرة عن السؤال، وفقط قال إنه شاهد في حياته العديد من الأطفال الرائعين لآباء رائعين، لكنهم مع مرور الوقت سلكوا مسارات سيئة، وقال إنه في تربية أطفاله، يحذرهم دائما من المخدرات والكحول والسجائر.

