الإثنين 03 فبراير 2025
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أخبار مصر

موعد فتح شارع الهرم بالجيزة بعد غلقه بسبب أعمال مترو الأنفاق

غلق شارع الهرم، فيتو
غلق شارع الهرم، فيتو
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يتساءل كثير من المواطنين عن موعد فتح شارع الهرم بالجيزة بعد أن أعلنت المحافظة البدء في تنفيذ أعمال مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع، مما يستدعي غلقًا كليًا لشارع الهرم في المنطقة المحصورة بين ميدان الجيزة وكوبري عباس، وتحديدًا أمام مستشفى الرمد في الاتجاهين.

وأوضح مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أنه تم غلق شارع الهرم بالجيزة بدءا من صباح يوم السبت الموافق 1 فبراير 2025، ولمدة ٦ سنوات، وأنه سيتم إعادة فتح الشارع مرة أخرى في الربع الأول من عام 2031، وهي الفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء الأعمال الإنشائية للمشروع.
 

تحويلات مرورية

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحويلات مرورية لتسهيل الحركة المرورية خلال فترة الإغلاق، وتشمل:

المتجهون إلى ميدان الجيزة: سلك شارع الأهرام ثم الانعطاف يمينًا إلى شارع قرة بن شريك، وصولًا إلى شارع مراد ثم ميدان الجيزة.
 

المتجهون إلى شارع البحر الأعظم: الانعطاف يسارًا من شارع الأهرام إلى نفق عباس، ثم الوصول إلى شارع البحر الأعظم.
 

المتجهون إلى كوبري عباس: النزول من كوبري الجيزة المعدني إلى شارع مراد، ثم الانعطاف يمينًا إلى شارع بهي الدين بركات، وصولًا إلى نفق عباس ثم كوبري عباس.

وأكدت محافظة الجيزة على تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية في محيط منطقة الأعمال، وتعيين خدمات مرورية لتوجيه المواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وأكد محافظ الجيزة أهمية مشروع مترو الأنفاق في تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات النقل، مشيرا إلى أن الإغلاق المؤقت لشارع الهرم ضروري لإنجاز المشروع في الوقت المحدد. 

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