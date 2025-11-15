براءة أب متهم بتقييد ابنه بالجنازير لمنعه من تعاطي المواد المخدرة بأكتوبر

18 حجم الخط

قضت محكمة جنح أكتوبر، ببراءة أب متهم بتقييد ابنه بالجنازير، لمنعه من تعاطي المواد المخدرة بأكتوبر بعد خروجه من مصحة لعلاج الإدمان، كما قضت بوضع الابن في إحدى دور الرعاية.

وجاء قرار المحكمة بعد تصالح الشاب مع والده، وتقديم ما يثبت أن المتهم قام بتقييد ابنه بقصد تأديبه، ومنعه من تعاطي المواد المخدرة، بعد فترة علاجه بإحدى مصحات علاج الإدمان.

تقييد أب نجله بسلاسة حديدية

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو، يظهر خلاله الأب يقوم بتقييد نجله بسلسلة حديدية داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، لمنعه من تعاطي المواد المخدرة.

وبالفحص، تبين أن الشخصين الظاهرين في الفيديو هما أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ونجله "مقيد بجنزير حديدي بقدمه"، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وبمواجهة الأب، أقر بقيامه بتقييد نجله، لكونه من متعاطي المواد المخدرة، موضحًا أنه سبق إيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان، إلا أنه عاد للتعاطي عقب خروجه، فاضطر لتقييده لمنعه من مغادرة المسكن.

