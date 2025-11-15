أسامة ربيع: قناة السويس جاهزة لعودة حركة الملاحة بكامل طاقتها بعد تطوير تاريخي

18 حجم الخط

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تفاصيل أوسع عملية تطوير شهدتها القناة خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الهيئة التزمت بتوجيهات القيادة السياسية بعدم خفض معدلات العمل أو القدرات التشغيلية رغم انخفاض أعداد السفن منذ نهاية عام 2023.

توجيهات رئاسية: «نبقى جاهزين ليوم عودة السفن»

وقال ربيع، في لقاء خاص على شاشة القاهرة الإخبارية: «الرئيس السيسي وجّه بعدم خفض أي شيء.. نبقى جاهزين ليوم تعود فيه السفن وأكثر»، مشيرًا إلى أن الهيئة استمرت في تنفيذ خطط التطوير دون أي تباطؤ.

انتهاء تطوير أصعب قطاعات القناة منذ 1990

وأوضح رئيس قناة السويس أن تطوير القطاع الجنوبي - وهو الأكثر صعوبة ولم يشهد أي تحديث منذ عام 1990 - اكتمل بالكامل، مشيرًا إلى أن الأعمال شملت زيادة عرض المجرى الملاحي 40 مترًا شرقًا، تعميق الغاطس من 66 قدمًا إلى 72 قدمًا لمسافة 30 كيلومترًا، إنشاء قناة ثانية بطول 10 كيلومترات بمنطقة البحيرات الصغرى لزيادة معدلات الازدواج، وبذلك أصبح طول الازدواج 82 كيلومترًا بدلًا من 72، ما يرفع كفاءة العبور ويقلل فترات الانتظار.

تحديث شامل للأسطول والبنية الخدمية

وأشار ربيع إلى أن التطوير لم يقتصر على المجرى الملاحي، بل شمل تحديث أسطول القاطرات واللنشات بالكامل، إنشاء 15 كوبري جديدًا لتسهيل حركة المستثمرين بين شرق وغرب القناة.

قناة مختلفة تمامًا..وشهادات ربابنة تؤكد التحسن

وأضاف رئيس الهيئة أن السفن العابرة اليوم تواجه قناة جديدة كليًا مقارنة بما كانت عليه خلال السنتين الماضيتين، مستشهدًا بتأكيدات الربابنة الذين وصفوا رحلة العبور من باب المندب إلى القناة بأنها تمت دون أي معوقات.

رسالة للعالم: المنطقة هادئة.. ونحن جاهزون

ووجّه الفريق أسامة ربيع رسالة مباشرة لشركات الملاحة العالمية قائلًا: «المنطقة أصبحت هادئة، والهدنة مستمرة بضمان الرئيس السيسي والرئيس ترامب وعبور سفينة حاويات 18 ألف طن أكبر دليل… نحن جاهزون لاستقبال عودة كل السفن إلى قناة السويس».

